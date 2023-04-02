Кремль не достиг военных целей, поставленных до конца марта, - ISW
Зимнее "большое" российское наступление не достигло целей, поставленных в Кремле, относительно полного захвата оккупантами Донецкой и Луганской областей
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты напомнили: в декабре 2022 года начальник российского генштаба Валерий Герасимов объявил, что российские войска сосредотачивают большинство своих усилий на захвате Донецкой области, и российские войска начали зимнюю наступательную операцию в начале февраля вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная-Лиман и отдельных участках фронта в западной части Донецкой области
Позже министерство обороны Великобритании отметило, что Герасимов не смог расширить российский контроль над Донбассом и добился лишь незначительных успехов, тратя мобилизованный персонал.
Аналитики обратили внимание на обеспокоенность российских милитарных обозревателей: они разочарованы, что войска РФ должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинским контрнаступлениям. А также что Россия не сможет продолжать широкомасштабную наступательную операцию, если не сможет удержать под контролем Бахмут и Авдеевку в течение следующих недель.
"ISW уже давно оценивал, что российское зимнее наступление вряд ли будет успешным из-за постоянной неспособности российского командования понять временные и пространственные отношения, связанные с такой кампанией. ISW также утверждал, что России не хватит боевой мощи, необходимой для проведения более одной большой наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся призывные кампании в РФ и на оккупированных украинских территориях могут свидетельствовать, что Россия готовится к нехватке резервов", - подчеркнули специалисты.
- Напомним, в январе издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .
- А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал , что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.
- Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил : "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".
- В Главном управлении разведки рассказали, что российский президент Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донбасса и Луганщины.
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