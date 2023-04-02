Кремль не достиг военных целей, поставленных до конца марта, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили: в декабре 2022 года начальник российского генштаба Валерий Герасимов объявил, что российские войска сосредотачивают большинство своих усилий на захвате Донецкой области, и российские войска начали зимнюю наступательную операцию в начале февраля вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная-Лиман и отдельных участках фронта в западной части Донецкой области

Позже министерство обороны Великобритании отметило, что Герасимов не смог расширить российский контроль над Донбассом и добился лишь незначительных успехов, тратя мобилизованный персонал.

Аналитики обратили внимание на обеспокоенность российских милитарных обозревателей: они разочарованы, что войска РФ должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинским контрнаступлениям. А также что Россия не сможет продолжать широкомасштабную наступательную операцию, если не сможет удержать под контролем Бахмут и Авдеевку в течение следующих недель.

"ISW уже давно оценивал, что российское зимнее наступление вряд ли будет успешным из-за постоянной неспособности российского командования понять временные и пространственные отношения, связанные с такой кампанией. ISW также утверждал, что России не хватит боевой мощи, необходимой для проведения более одной большой наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся призывные кампании в РФ и на оккупированных украинских территориях могут свидетельствовать, что Россия готовится к нехватке резервов", - подчеркнули специалисты.