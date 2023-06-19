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Кремль не достиг ни одной стратегической цели, но повлиял на сотрудничество НАТО и Украины, - глава МИД Польши Рау

19 июня, 2023 понедельник
19:57
Война с Россией

До сих пор Кремль не достиг никаких стратегических целей, но война, начатая Россией, повлияла на беспрецедентное сотрудничество НАТО и Украины, а также на рост Альянса

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау во время открытия встречи послов в Польше.

Он призвал к сотрудничеству и решительности в достижении целей и борьбе с дезинформацией. Также Рау подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада задают себе вопрос о ее завершении и о значении ядерного шантажа со стороны президента РФ Владимира Путина.

"Хотя эти вопросы остаются без ответа, следует отметить, что пока ни одна стратегическая цель Кремля не достигнута, но война повлияла на беспрецедентное сотрудничество между Украиной и НАТО", - заявил глава польского МИД.

Он добавил, что решимость, которую в этой ситуации проявляют противостоящие российской агрессии страны, важна. Также, по его словам, важна и поддержка Украины: военная, политическая и гуманитарная.

Кроме того, Рау подчеркнул, что важно помнить о долгосрочных негативных последствиях, приносимых войной России против Украины и влияющих на весь мир. Речь идет о росте инфляции, проблемах на продовольственном рынке, с транспортировкой грузов, а также о повышении стоимости сырья и увеличении миграции.

  • 16 июня Сейм Республики Польша принял резолюцию в поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс.
Украина
Польша
НАТО
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