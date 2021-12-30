Кремль назвал санкции в отношении каналов окружения Медведчука "тотальной цензурой" и "зачисткой информпространства"

Об этом сообщает "ТАСС".



Захарова сказала, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине "еще не достигали таких масштабов".



"Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с происходящим в Украине", - заявила она.



По словам представительницы МИД РФ, сейчас в Украине происходит "выморивание какой-либо альтернативной точки зрения, а все потому, что ОБСЕ молчит".

Напомним, 28 декабря Зеленский ввел санкции против медиакомпаний, связанных с Казаком и Шуфричем.