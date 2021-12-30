Кремль назвал санкции в отношении каналов окружения Медведчука "тотальной цензурой" и "зачисткой информпространства"
Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции против двух новых каналов оцепления народного депутата Виктора Медведчука Киев якобы продлил линию на "установление тотальной цензуры"
Об этом сообщает "ТАСС".
Захарова сказала, что несколько лет назад проблемы со свободой слова в Украине "еще не достигали таких масштабов".
"Очередная порция санкций стала продолжением безапелляционной линии Киева на установление тотальной цензуры, полную зачистку информационного пространства страны от любых неугодных СМИ и лишение права голоса всех инакомыслящих и несогласных с происходящим в Украине", - заявила она.
По словам представительницы МИД РФ, сейчас в Украине происходит "выморивание какой-либо альтернативной точки зрения, а все потому, что ОБСЕ молчит".
- Напомним, 28 декабря Зеленский ввел санкции против медиакомпаний, связанных с Казаком и Шуфричем.
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