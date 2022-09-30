Кремль нарушает свои заявления о частичной мобилизации и демонстрирует фундаментальную природу системной слабости, – ISW
Аналитики Институт изучения войны говорят, что Кремль нарушает заявленные им процедуры частичной мобилизации, а его действия противоречат его же сообщениям. Это демонстрирует глубинные проблемы и слабость российского военного истеблишмента
Об этом в своем отчете за 29 сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).
Как отмечается, существует множество противоречий по поводу мобилизации в РФ, которые демонстрируют несогласованность и разбалансированность всей военной системы России. Например, распоряжение Путина проверить недостатки мобилизации его подчиненные начали выполнять спустя три дня и при этом эти недостатки не исчезли. Также со стороны представителей российских властей звучали совершенно противоположные заявления о том, могут ли мужчины, состоящие на военном учете, покидать свое постоянное место жительства. И подобных примеров много.
"Противоречивые заявления и процедуры Кремля демонстрируют фундаментальную природу системной слабости российского военного истеблишмента, которая характеризует все вторжение. Российские чиновники продолжают выполнять якобы призыв резервистов как нечто запутанное между призывом и объявлением общей мобилизации, вероятно, издавая противоречивые наказы, которые, по-видимому, явно противоречивы", – говорится в отчете.
Бюрократические просчеты российской мобилизации свидетельствуют о том, что Путин снова в обход высшего военного командования или минобороны РФ напрямую работает с командирами на местах, вероятно, требующих подкрепления. Отсюда и несоблюдение стандартных военных практик, например обучение мобилизованных перед отправкой на передовую, говорят эксперты.
Также в Институте предполагают, что ВСУ к концу дня 29 сентября завершили окружение российской группировки в районе Лимана.
"Украинские войска прорвали оборону РФ в районе Ставок (в 10 км севернее Лимана) и перерезали дорогу Торское - Дробышево, которая является последним путем поставки и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана", - отметили аналитики.
В ISW написали, что подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, державшие оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной ситуации".
ВСУ атакуют Лиман с трех направлений и уже перерезали доступ оккупантов к критической дороге Сватово – Лиман, являющейся основной наземной линией связи (GLOC), поддерживающей группировку врага в самом Лимане.
"Украинские войска смогут взять Лиман", – убеждены аналитики.
Вооруженные Силы Украины 29 сентября также продлили контрнаступательные операции вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковщины и пытались прорвать российскую оборону у границы Харьковской и Луганской областей.
Согласно данным Генштаба ВСУ, во время активного ведения боевых действий украинские защитники наносят врагу значительные потери:
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российская 4-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии на протяжении последних недель понесла значительные потери в Купянске, расположенном у реки Оскол (граница Харьковско - Луганской области)
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На предварительных этапах контрнаступления украинских войск в Харьковской области 4-я танковая дивизия РФ потеряла почти целый полк передовых танков Т-80.
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