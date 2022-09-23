Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

"Вероятно, Кремль пытался приуменьшить обмен пленными с Украиной, который очень непопулярен среди российских националистов и милблогеров, осуществив обмен в тот же день, когда Путин объявил о частичной мобилизации", - говорят эксперты.

Российские милблогеры раскритиковали этот обмен и спросили, не отказался ли Кремль от "денацификации" Украины, одной из заявленных целей российского вторжения, говорится в отчете Института.

Аналитики отмечают, что российские власти открыто не соблюдают обещанные условия частичной мобилизации. Кремлевские квоты, вероятно, заставят местные власти мобилизовать мужчин вне зависимости от их военного статуса.

В настоящее время повестки вручают даже протестующим против мобилизации; нравственный дух таких солдат будет катастрофически низок. Высокая вероятность, что непропорционально многих мужчин попытаются набрать среди этнических меньшинств (тех бурят и дагестанцев, которые активно рекрутировали на "краткосрочные контракты", которые Путин теперь сделал бессрочными), а также среди иммигрантов, например из Центральной Азии.

Проверить, сколько действительно намерены мобилизовать, кстати, невозможно. Шойгу говорил о 300 тысячах, но в оппозиционную прессу просочилась цифра в миллион человек.

"Жесткий подход Кремля к частичной мобилизации, скорее всего, усилит возмущение внутри страны мерой, которая была бы непопулярна, даже если бы ее внедрили без жестких подходов, которые наблюдались в течение последних 24 часов", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, объявление частичной мобилизации и вопиющее пренебрежение даже диктуемыми правительством параметрами мобилизации может оттолкнуть заинтересованные слои российской общественности, ранее терпимо относившихся к вторжению России в Украину, которое меньше затрагивало их личные интересы.

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