Кремль находится в стратегическом шоке, – генерал Ходжес

Такое мнение высказал ведущий военный эксперт в эфире Еспресо.



"То, насколько долго Россия сможет продолжать эту войну, зависит от нашего стремления и дальше оказывать поддержку Украине, но также и от стабильности в Кремле, потому что кажется, что там она очень хрупкая. Сомнительно, что власти России готовы и дальше оказывать монолитную, прочную поддержку президенту Путину, ведь власть озабочена текущим состоянием, а также потенциальным расколом внутри правящих элит Мы должны делать все возможное, чтобы содействовать этому, донося правдивую информацию до русского народа Чем больше похорон они увидят, тем быстрее они поймут, что вся эта история о причинах нападения на Украину не более чем басня", - отметил Бен Ходжес.



Генерал добавил, что россияне уже видят, сколько молодых солдат без нужды гибнут в войне, которую развязал Владимир Путин, и уже начали ощущать на себе результаты наложенных санкций. Ходжес убежден в том, что такое давление на Кремль будет иметь мощный эффект.



"Россияне не ждали, Кремль не ожидал, что Украина будет давать такой достойный отпор, что народ Украины выстоит, что будет такое поразительное единство украинского правительства. Именно поэтому военно-морские и военно-воздушные силы РФ пытаются держаться подальше от радиуса поражения вооружения ВСУ. также они находятся в стратегическом шоке от того, что Запад объединился в плане дипломатических и экономических санкций", подчеркнул экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе.



Бен Ходжес рассказал, что сейчас находится в Германии, где люди каждый день говорят о необходимости отойти от потребления российского газа и о необходимости поддерживать Украину.



"Поддержка действительно ощутима, и мы во многом обязаны этому президенту Байдену, его попыткам объединить всех желающих поддерживать Украину. Понимаем, что так будет продолжаться не вечно, поскольку каждая страна сталкивается со своими внутренними вызовами. Люди обеспокоены дефицитом газа, инфляцией и другими Наибольшим опасением остается вопрос экспорта украинского зерна, что будет, если не удастся его транспортировать в страны Ближнего Востока и Азии, то есть вызовы действительно большие, но мы держимся вместе и думаю, что Кремль в этой связи находится в стратегическом шоке", – заметил генерал.

Ранее глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж выразил мнение , что Кремль боится не только НАТО и крепкой Украины, но и протестных движений в России против действующего президента Владимира Путина.

7 июля Институт изучения войны информировал , что Кремль криптомобилизует экономику РФ, готовясь к длительной войне.

9 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с руководителями армий 40 стран мира

Также посольство России в США отреагировало на новость о новом пакете американской помощи на сумму 400 млн долларов