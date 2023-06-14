Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент РФ будет все больше полагаться на ультранационалистическое сообщество, чтобы обеспечить поддержку затяжной войны среди россиян, считают эксперты.

"Кремль, вероятно, отдает себе отчет, что ключевые фигуры, выступающие за войну, будут иметь решающее значение для сплочения остального общества в этих усилиях", - говорится в отчете.

Кроме того, Путин, вероятно, пытается систематически преувеличивать и искажать потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление ВСУ как неудачное и отбить у Запада желание продолжать поддерживать Украину. Также лидер РФ заверил военкоров, что не желает объявлять вторую волну мобилизации или вводить военное положение. По мнению аналитиков, это говорит о том, что Путин не решается огорчать российское общество, поскольку еще не решил полностью посвятить себя ведению тотальной войны.

В ISW добавили, что нынешнее влияние провоенных российских блогеров, вероятно, стало прямым результатом неспособности Кремля обеспечить эффективное присутствие в соцсетях и подготовить российское общество к затяжной войне.