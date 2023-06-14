Кремль надеется, что военкоры будут иметь решающее значение для сплоченности общества, - ISW о встрече Путина с пропагандистами
Российский диктатор Владимир Путин встречался 13 июня с военными корреспондентами, понимая, что убежденные сторонники войны в Украине являются его ключевым электоратом
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Президент РФ будет все больше полагаться на ультранационалистическое сообщество, чтобы обеспечить поддержку затяжной войны среди россиян, считают эксперты.
"Кремль, вероятно, отдает себе отчет, что ключевые фигуры, выступающие за войну, будут иметь решающее значение для сплочения остального общества в этих усилиях", - говорится в отчете.
Кроме того, Путин, вероятно, пытается систематически преувеличивать и искажать потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление ВСУ как неудачное и отбить у Запада желание продолжать поддерживать Украину. Также лидер РФ заверил военкоров, что не желает объявлять вторую волну мобилизации или вводить военное положение. По мнению аналитиков, это говорит о том, что Путин не решается огорчать российское общество, поскольку еще не решил полностью посвятить себя ведению тотальной войны.
В ISW добавили, что нынешнее влияние провоенных российских блогеров, вероятно, стало прямым результатом неспособности Кремля обеспечить эффективное присутствие в соцсетях и подготовить российское общество к затяжной войне.
- 13 июня Владимир Путин встретился с военкорами. Там он выразил сожаление по поводу того, что подрыв Каховской ГЭС будто бы сорвал наступление ВСУ на этом направлении, ведь там были лучшие позиции армии РФ. Также диктатор отметил, что затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения ГЭС для России не проблема. Для ее решения будут привлечены войска химзащиты. Кроме того, по его словам, Россия думает о выходе из зерновой сделки , поскольку Украина якобы использует зерновые коридоры для запуска морских дронов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.8Продажа 40.55
- Актуальное
- Важное