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Кремль надеется, что военкоры будут иметь решающее значение для сплоченности общества, - ISW о встрече Путина с пропагандистами

14 июня, 2023 среда
09:36
Война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин встречался 13 июня с военными корреспондентами, понимая, что убежденные сторонники войны в Украине являются его ключевым электоратом

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент РФ будет все больше полагаться на ультранационалистическое сообщество, чтобы обеспечить поддержку затяжной войны среди россиян, считают эксперты.

"Кремль, вероятно, отдает себе отчет, что ключевые фигуры, выступающие за войну, будут иметь решающее значение для сплочения остального общества в этих усилиях", - говорится в отчете.

Кроме того, Путин, вероятно, пытается систематически преувеличивать и искажать потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление ВСУ как неудачное и отбить у Запада желание продолжать поддерживать Украину. Также лидер РФ заверил военкоров, что не желает объявлять вторую волну мобилизации или вводить военное положение. По мнению аналитиков, это говорит о том, что Путин не решается огорчать российское общество, поскольку еще не решил полностью посвятить себя ведению тотальной войны.

В ISW добавили, что нынешнее влияние провоенных российских блогеров, вероятно, стало прямым результатом неспособности Кремля обеспечить эффективное присутствие в соцсетях и подготовить российское общество к затяжной войне.

  • 13 июня Владимир Путин встретился с военкорами. Там он выразил сожаление по поводу того, что подрыв Каховской ГЭС будто бы сорвал наступление ВСУ на этом направлении, ведь там были лучшие позиции армии РФ. Также диктатор отметил, что затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения ГЭС для России не проблема. Для ее решения будут привлечены войска химзащиты. Кроме того, по его словам, Россия думает о выходе из зерновой сделки , поскольку Украина якобы использует зерновые коридоры для запуска морских дронов.

Россия
Владимир Путин
Военные новости
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