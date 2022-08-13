Кремль начал скрытую "промышленную мобилизацию"

Об этом 13 августа 2022 сообщило Главное управление разведки МО Украины в telegram.

"В РФ начато воплощение скрытых мер так называемой промышленной мобилизации компаний и предприятий оборонного сектора", - говорится в сообщении.

В частности, известно, что в компании "Ростех" с начала августа всему руководящему персоналу и значительной части рабочего запрещено уходить в отпуск. В некоторых компаниях, входящих в состав "Ростех", "перенос отпусков на неопределенный срок" относится к 100% работников.

Также военно-промышленная комиссия РФ готовит изменения в программу государственного оборонного заказа на 2022 год, предполагающие увеличение расходов на 600-700 млрд рос. рублей.

Цель скрытой "промышленной мобилизации" – обеспечение ведения боевых действий на территории Украины.

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"Кампания по отмене отпусков также связана с мерами установления полного контроля над передвижением персонала оборонных предприятий. В первую очередь руководящего состава на фоне последних громких дел по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов РФ", - сообщает военная разведка.

В настоящее время в состав государственной компании "Ростех" входит более 800 компаний и предприятий разных отраслей производства.

7 июля Госдума России приняла закон, позволяющий правительству контролировать и регулировать трудовые отношения на российских предприятиях. Вероятно, этот закон будет использован, чтобы мобилизовать российскую экономику и промышленность на поддержку войны против Украины.

По состоянию на 12 августа разведка США оценивает потери России в войне с Украиной около 500 военных в день.

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