Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции "обнулили" президентские сроки Путина и дали возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов. Сам Путин, занимающий пост президента с 2000 года (с перерывом на 2008-2012), пока не заявлял о своем участии в гонке.

"Четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства", - пишет "Коммерсант". В Кремле намерены протестовать разные технологии и "содержательные идеи" для 2024 года на региональных выборах осенью 2023 года.

Собеседники "Коммерсанта" отмечают, что внимание будет уделено новому слою общества - тем, кто принимал участие в войне в Украине и их родственникам; кроме того, Кремль рассчитывает работать с электоратом и на недавно аннексированных территориях четырех областей Украины, считая, что выборы пройдут и там.

Издание "Верстка" накануне также сообщало, что Кремль "перешел в новую фазу подготовки к президентским выборам 2024 года". В частности, распоряжение готовиться к кампании получили власти российских регионов. Их главам рекомендовано уже сейчас составить списки важнейших для жителей социальных проблем, которые они должны решить в ближайшие месяцы, а также "оценить настроения в социальных сетях и принять меры по их улучшению". Возможными кандидатами, кроме Путина, называются представители представленных в Госдуме партий – все они поддерживают войну.

"Верстка" также писала со ссылкой на анонимные источники, близкие к властям Москвы и еще одному неназванному региону, который Кремль рекомендовал руководителям российских регионов "максимально публично" съездить в зону войны с Украиной перед региональными выборами в сентябре. Рекомендация касается глав регионов, в которых должны пройти избирательные кампании.

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