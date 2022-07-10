Об этом сообщила украинская разведка в телеграме.

"Учитывая значительные потери на войне в Украине, в РФ активизировали набор в частные военные компании. Из-за нехватки желающих, активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с ЧВК, "зэкам" обещают полную амнистию", - подчеркнули в ведомстве.

Собирают их на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края. Здесь также расположена база подготовки вагнеровцев.

"Зэков" набирают и в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статьи, по которым их осудили, неважны, даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Мужчинам обещают полную амнистию после 6 месяцев "службы".

Их обязуют носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Также осужденным не разрешают иметь смартфоны, а только старые кнопочные телефоны.

"В ходе собеседований, проводимых военнослужащими главного управления генерального штаба ВС РФ, новобранцам сообщают, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 тыс. добровольцев. После этого состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач - установление контроля над дорогами в направлении Изюм - Славянск - Бахмут", - отметили в разведке.

Также управление ФСБ РФ в Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос предоставить справочную информацию о россиянах, склонных к совершению преступлений по ст. 207.3, ст. 280.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение ложной информации и совершение действий по дискредитации ВС РФ и их участие в агрессии против Украины).

"При сборе такой информации особое внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, погибших на территории Украины или участвующих в войне", - отметили в главном управлении разведки.

18 июня стало известно, что в Мариуполе оккупанты планируют в ближайшее время "мобилизовать" осужденных.

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