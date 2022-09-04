Кремль может усилить самоцензуру среди российских блоггеров и военных корреспондентов, потому что те говорят о неудачах армии РФ, - ISW
Власти РФ могут активизировать самоцензуру среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Кремль может активизировать свои усилия по продвижению самоцензуры среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине. Российские власти арестовали, а впоследствии освободили известного российского военного блогера Семена Пегова в Москве 2 сентября из-за того, что Пегов пьяным гостиницы", - пишут в ISW.
Еще в июле ISW оценивал, что Кремль стремится содействовать самоцензуре среди блоггеров, которые "взорвали усилия Кремля изобразить войну в Украине как решающую победу России, и Кремль может стремиться усилить эту цензуру".
"Российские военные блоггеры откровенно сообщали о плохой работе российских войск в Украине и обсуждали, как Кремль пытался цензурировать их освещение в Украине. Пока Кремль не задерживал блоггеров за их репортажи. Арест Пегова — если он будет связан с его освещением в Украине — станет значительным шагом в попытках России контролировать российское информационное пространство. ISW прогнозирует, что российское информационное пространство существенно изменится, если Министерство обороны расправится с блоггерами и прекратит им предоставлять оперативную отчетность, поскольку ISW ежедневно использует блоггеров и российских военных корреспондентов как источники российских заявлений" в Институте изучения войны
Также в ISW подчеркнули несколько ключевых тезисов о сегодняшнем положении дел на фронте:
- представители Украины заявили, что продолжающееся украинское контрнаступление является методической операцией по умышленному ухудшению состояния российских сил и материально-технического обеспечения на юге, а не операцией, направленной на освобождение больших территорий;
- кадры в соцсетях свидетельствуют об эффективных украинских ударах на западе и в центре Херсонской области;
- русские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута и к северу и юго-западу от города Донецк;
- украинские силы могут совершать локализованные атаки вдоль линии столкновения в западной Запорожской области, чтобы воспрепятствовать развертыванию российских войск;
- власть РФ продолжает формировать боевую силу путем вербовки через государственные предприятия и тюрьмы, чтобы избежать общей мобилизации.
- Напомним, россияне ужесточили полицейский режим в оккупированных населенных пунктах Юга Украины
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