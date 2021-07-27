Кремль может прибегнуть к эскалации конфликта на Востоке Украины накануне выборов в Госдуму РФ, - Гармаш

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Я тоже прогнозирую эскалацию конфликта на Востоке Украины. Этот прогноз основан на геополитической ситуации и внутриполитической ситуации в России, где в сентябре состоятся выборы в Государственную Думу. Именно поэтому Россия заинтересована во внешнем враге и мобилизации своего электората. Очевидно, что именно на импералистической идее, а именно восстановлении СССР, такой электорат и будет мобилизован. Такая риторика звучит и в статье Путина и в заявлениях некоторых российских чиновников", - пояснил Гармаш.



Гармаш считает, что Путин будет пытаться заставить США не вмешиваться в украинский вопрос. Именно поэтому, по мнению Гармаша, эскалация конфликта возможна накануне встречи президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.



"Очевидно, что все эти действия Кремля направлены на реализацию стратегических целей России. А именно субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. Именно поэтому Россия пошла на это перемирие и именно поэтому это перемирие было нарушено, когда Кремль понял, что их цель не достигается. Также для Кремля важно перевести диалог в вектор Киев-Донецк-Луганск и снять с себя ответственность за решение конфликта. И как конечная цель - внедрение ОРДЛО в политическую структуру Украины и через него управление фактически Украиной. При таком сценарии можно говорить о потере суверенитета Украины", - добавил Гармаш.



Напомним, Украина призывает ОБСЕ отреагировать на намерения России привлечь жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму

Пресс-служба делегации Украины в ТКГ сообщила, что за год режима прекращения огня в зоне ООС, погибли 45 украинских военнослужащих и 163 бойца ранены