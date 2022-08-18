Об этом сообщает "Медуза".

Ранее в Кремле считали, что смогут провести референдумы по присоединению всех этих территорий 11 сентября — в Единый день голосования, когда в России пройдут выборы региональных парламентов и нескольких губернаторов. Однако, по плану российских властей, до этой даты войска РФ и "ДНР" должны были полностью контролировать Донецкую область.

Теперь же в АП рассматривают другой вариант: референдумы должны состояться 11 сентября, но к России присоединят 60% территории Донецкой области. Если же войска позже смогут оккупировать оставшуюся территорию региона, то ее "будут присоединять к России по умолчанию".

Собеседники "Медузы", близкие к Кремлю, отметили: в мае-июне российские власти были уверены, что к сентябрю Донецкая область "уже какое-то время" будет под их контролем — и там можно будет "спокойно" подготовить референдум. Однако в Кремле в который раз неправильно оценили ситуацию на фронте.

Российские власти очень не хотят снова переносить референдумы (сначала их планировали провести еще весной). Более того, представители пророссийских администраций захваченных территорий подписали документы о подготовке к голосованию, а в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" уже висят соответствующие билборды.

Однако в администрации президента уже работают над запасным сценарием – голосование состоится зимой. В Кремле надеются, что до декабря-января российские войска смогут захватить Донецкую область и не потерять контроль над уже оккупированными территориями. По словам собеседников "Медузы", сценарий с голосованием зимой становится "все более вероятным".

При этом в Кремле понимают, что очередной перенос референдумов может смутить поддерживающих войну: "Люди поймут, что что-то не получается, не подтверждаются расчеты. Они могут посчитать это слабостью".

В АП не понимают, как избежать такого развития событий. Однако самих жителей оккупированных Россией территорий уже начали постепенно готовить к такому сценарию. Об этом свидетельствуют заявления "лидеров" самопровозглашенной "ЛНР" Леонида Пасечника и оккупированной части Херсонской области Екатерины Губаревой о том, что референдумы состоятся "только после" захвата всей Донецкой области без указания конкретных дат.

По словам трех источников, близких к Кремлю, окончательное решение о дате проведения референдумов в ближайшее время примет Владимир Путин.

"Для [руководителя внутриполитического блока Кремля] Сергея Кириенко, в принципе, все равно когда пройдут референдумы. Скажут провести в сентябре – проведут, с технологической стороны все готово. Если придется отложить, то в этом вина не Кириенко, а военных. Это его стиль — сделать все возможное на своем участке, чтобы показать свое усердие и эффективность".

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