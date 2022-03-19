Кремль может объявить тотальную мобилизацию россиян

Об этом со ссылкой на заявление Генерального штаба украинских Вооруженных Сил передает Еспресо.TV .



"Исходя из того, что врагу нанесен большой урон в личном составе, существует вероятность того, что военно-политическим руководством Российской Федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны", - отмечает Генштаб ВСУ.



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Перед этим, в целях оправдания таких действий, не исключается осуществление "ряда провокаций на территории Российской Федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом Второй Чеченской кампании".



"Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", - отмечает украинский Генштаб.



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