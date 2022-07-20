Кремль может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ, - ISW

Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что после аннексии оккупированных территорий Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к вновь присоединенным территориям.

По мнению экспертов, такие действия кремлевского диктатора угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной РФ территории продолжатся. Путин может считать, что угроза ядерным оружием или его применение возобновят сдерживание России.

В таком случае Украина и ее западные партнеры будут существенно ограничены временные рамки проведения контрнаступления до того, как Кремль аннексирует эту территорию.

Также ключевые выводы от аналитиков

Призывы российских националистов и провоенных голосов к кремлю официально определить операции в Украине как войну, провести всеобщую мобилизацию и получить расширенные территориальные цели достигли кульминации 19 июля: одни критиковали кремль, а другие утверждали, что Путин все время готовился к "сирианизации" войны.

Вероятно, кремль попытается незаконно присоединить к России оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области уже 11 сентября 2022 года.

Российские блоггеры подчеркнули несостоятельность российских воздушно-десантных войск (ВДВ) воевать так, как они тренировались – критика, помогающая объяснить общие провалы России во время первоначального вторжения в Украину.

Российские войска продолжали пытаться возобновить наступательные действия на Славянск с юго-востока Изюма и в районе Барвенкового.

Российские войска продолжали наземные атаки восточнее Северского и имели частичный успех в наземных атаках восточнее Бахмута.

Российские власти продолжают использовать нетрадиционные источники боевой силы, чтобы избежать общей мобилизации.

В свою очередь оккупационные власти ужесточают правоохранительные меры по защите административного контроля на оккупированных территориях.

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