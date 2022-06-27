Кремль может использовать Калининград как повод для наступления на страны Балтии, - международный обозреватель Брайлян
Егор Брайлян, международный обозреватель считает, что Путин приедет в Гродно, чтобы показать свое влияние на этот регион; эта поездка – сигнал Западу, что я здесь правлю, а вы – никто
Такое мнение он выразил в эфире Еспресо.
"Я думаю, что Путин приедет в Гродно, потому что для него история с Калининградским коридором является отсылкой в данцигский коридор (или польский, гданьский коридор - термин, который использовали в период между мировыми войнами для определения польской территории, отделившей немецкие земли - ред.), который стал поводом для Гитлера, чтобы напасть на Польшу. Я рассматриваю тот сценарий, когда Кремль может использовать Калининград как повод, чтобы напасть на страны Балтии" – отметил международный обозреватель.
Егор Брайлян заметил, что недаром страны Балтии и Польша просят большего военного присутствия НАТО. И именно на территории этих четырех государств НАТО в 2016 году создало так называемые боевые группы, то есть военные из разных стран присутствуют в этих странах.
"И именно поэтому для Путина важно показать, что он влиятелен в этом регионе и поездка в Гродно – сигнал Западу, что я здесь правлю, а вы никто. А для России символизм – это все" – прокомментировал обозреватель-международник.
Брайлян добавил, что Калининград за 80 лет оккупации россияне превратили в пустырь.
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