Такое мнение он выразил в эфире Еспресо.

"Я думаю, что Путин приедет в Гродно, потому что для него история с Калининградским коридором является отсылкой в данцигский коридор (или польский, гданьский коридор - термин, который использовали в период между мировыми войнами для определения польской территории, отделившей немецкие земли - ред.), который стал поводом для Гитлера, чтобы напасть на Польшу. Я рассматриваю тот сценарий, когда Кремль может использовать Калининград как повод, чтобы напасть на страны Балтии" – отметил международный обозреватель.

Егор Брайлян заметил, что недаром страны Балтии и Польша просят большего военного присутствия НАТО. И именно на территории этих четырех государств НАТО в 2016 году создало так называемые боевые группы, то есть военные из разных стран присутствуют в этих странах.

"И именно поэтому для Путина важно показать, что он влиятелен в этом регионе и поездка в Гродно – сигнал Западу, что я здесь правлю, а вы никто. А для России символизм – это все" – прокомментировал обозреватель-международник.

Брайлян добавил, что Калининград за 80 лет оккупации россияне превратили в пустырь.

17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращает транзит в Калининградскую область и из нее большого перечня товаров, подпадающих под европейские санкции.

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений.

20 июня Россия начала военный сбор в Калининградской области

21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".

21 июня секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия готовит быстрый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.

25 июня Лукашенко на встрече с Путиным сказал, что ограничение Литвой транзита в Калининград "похоже на объявление войны"

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