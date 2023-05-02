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Кремль может готовить теракт на парадах 9 мая в России, чтобы потом обвинить Украину, - генерал Маломуж

2 мая, 2023 вторник
10:59
Война с Россией

Генерал армии Николай Маломуж считает, что путинский режим может готовить провокации на 9 мая в России, чтобы затем обвинить в этом Украину

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас Россия пытается формировать такую модель, которая обеспечила бы перспективу переговоров, но на их условиях. Мы им этого не позволяем делать. Именно поэтому сейчас они давят на своих партнеров и усиливают обстрелы территории Украины. Все делается комплексно, чтобы заставить нас и наших партнеров пойти на уступки РФ", - объяснил Маломуж

Генерал считает, что 9 мая Кремль может прибегнуть к провокациям на своей территории.

"Россияне вполне могут прибегнуть к провокациям на 9 мая. Они могут обстрелять любой парад на 9 мая у себя, а затем обвинить Украину в убийстве ветеранов Второй мировой войны и гражданского населения. Потом уже снова готовить новые ракетные удары. Это вполне вероятный сценарий , поскольку такие провокации в практике путинского режима были", – добавил он.

  • 13 апреля в Минобороны Великобритании сообщили, что празднование 9 мая может разоблачить масштабы потерь РФ в войне против Украины , которые власти пытаются скрыть. Именно поэтому в российских городах массово отменяют парады.
Россия
Владимир Путин
терроризм
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