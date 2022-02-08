"Кремль мечтает, чтобы его встречали с цветами": Резников назвал наиболее вероятный сценарий провокации со стороны РФ

Об этом шла речь в его заявлении на телеканале ICTV.

Он считает, что реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины.

"Потому что в Кремле мечтают о том, что их будут здесь встречать с цветами. Такого не будет при открытой масштабной агрессии", - отметил Резников.

По его словам, сценарий, используемый Россией в 2014 году, пока невозможен, ведь украинские силовики отрабатывают способы противодействия таким вариантам развития событий.



Читайте также: МИД Великобритании: заявления России об отсутствии планов нового наступления на украинскую территорию лживы

"Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков", уже невозможно", - сказал министр.

Резников отметил, что недавно прошли учения Национальной гвардии, полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также на следующей неделе в Херсонской области запланированы маневры по увольнению условно захваченных административных зданий или подразделений силовых структур.

"А вот попытка дестабилизации, используя так называемых антивакцинаторов, недовольных экономической политикой или что-то вроде людей, недовольных политическим устройством – такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный. И нам надо к нему готовиться, и не дать им такой возможности", – подчеркнул он. .

Напомним, в СМИ появилась информация , что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию и заявил, что "подобная информация уже озвучивалась".

Впоследствии немецкое издание Bild обнародовало планы России , по которым она стремится установить в Киеве марионеточное правительство и присоединить Украину к Союзному государству РФ и Белоруссии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb