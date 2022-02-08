"Кремль мечтает, чтобы его встречали с цветами": Резников назвал наиболее вероятный сценарий провокации со стороны РФ
Министр обороны Алексей Резников заявил, что наиболее вероятным сценарием провокации России может стать дестабилизация внутри страны
Об этом шла речь в его заявлении на телеканале ICTV.
Он считает, что реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины.
"Потому что в Кремле мечтают о том, что их будут здесь встречать с цветами. Такого не будет при открытой масштабной агрессии", - отметил Резников.
По его словам, сценарий, используемый Россией в 2014 году, пока невозможен, ведь украинские силовики отрабатывают способы противодействия таким вариантам развития событий.
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"Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков", уже невозможно", - сказал министр.
Резников отметил, что недавно прошли учения Национальной гвардии, полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также на следующей неделе в Херсонской области запланированы маневры по увольнению условно захваченных административных зданий или подразделений силовых структур.
"А вот попытка дестабилизации, используя так называемых антивакцинаторов, недовольных экономической политикой или что-то вроде людей, недовольных политическим устройством – такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный. И нам надо к нему готовиться, и не дать им такой возможности", – подчеркнул он. .
- Напомним, в СМИ появилась информация , что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию и заявил, что "подобная информация уже озвучивалась".
- Впоследствии немецкое издание Bild обнародовало планы России , по которым она стремится установить в Киеве марионеточное правительство и присоединить Украину к Союзному государству РФ и Белоруссии.
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