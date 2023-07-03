Кремль лихорадочно доукомплектовывает полицейские подразделения на ТОТ: Маляр назвала причину спешки
Кремль в спешке доукомплектовывает полицейские подразделения на временно оккупированных территориях четырех областей Украины. Таким образом РФ готовится к "выборам"
Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.
"Кремль ускоряет комплектование вакантных должностей в структурных подразделениях оккупационных органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Причина такой спешки – необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях" Единого дня голосования "в сентябре", - написала она.
Чиновница подчеркнула, что проведение оккупантом так называемых выборов на временно оккупированных территориях является нарушением норм международного права.
"Их результаты не будут означать ничего кроме состава преступления организаторов и исполнителей", - подчеркнула Маляр.
- 5 октября прошлого года президент РФ Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.
- 15 июня 2023 г. Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Так называемое волеизъявление планируется 10 сентября.
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