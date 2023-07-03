Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

"Кремль ускоряет комплектование вакантных должностей в структурных подразделениях оккупационных органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Причина такой спешки – необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях" Единого дня голосования "в сентябре", - написала она.

Чиновница подчеркнула, что проведение оккупантом так называемых выборов на временно оккупированных территориях является нарушением норм международного права.

"Их результаты не будут означать ничего кроме состава преступления организаторов и исполнителей", - подчеркнула Маляр.