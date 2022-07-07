Кремль криптомобилизует экономику РФ, готовясь к длительной войне, - ISW

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Отмечают, что закон должен быть направлен в совет Федерации, прежде чем он дойдет до президента России Владимира Путина и будет официально опубликован.

"Закон позволит чиновникам отзывать работников по личным отпускам, переносить отпуск без согласия работника и требовать работать в выходные, праздничные и ночные смены. Эти меры позволяют Кремлю взять гораздо больший контроль над большинством аспектов российской экономики, включая приостановление прав и защиты некоторых работников. Кремль, вероятно, стремится использовать закон, чтобы привлечь национальную рабочую силу для максимизации экономического результата и подготовки к продолжительной деятельности в Украине", - говорится в сообщении.

Сообщают, что крупнейший российский завод по производству свинца прекратил производство 6 июля из-за почти полной остановки российского металлургического экспорта.

"Кремль, вероятно, продолжит принимать меры по кодификации экономической мобилизации, чтобы компенсировать или смягчить последствия санкций и войны для основных отраслей промышленности", - добавляют в ISW.

6 июля в госдуме РФ обвинили США в создании соvid-19 и потребовали компенсации его последствий для мира.

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