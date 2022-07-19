Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Сегодня самое большое и ожидаемое, чего хочет Кремль, - посадить Киев за стол переговоров. Ситуация ясна, мы находимся вот-вот на грани перелома в ходе боевых действий. Терять информационное обострение и держать ситуацию дальше Кремль не может. Ведь ситуация разваливается внутри России, на фронте и на международной арене", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что Франция и Германия уже перестали говорить о переговорах между Украиной и Россией, однако Венгрия и Сербия такие надежды не возлагают.

"Париж и Берлин уже молчат - там все все увидели. А вот Будапешт продолжает говорить сербы продолжают говорить. Добавьте сюда и заявление министра иностранных дел Китая, из которого непонятно, что он хотел сказать. Но очень важно, что китайский политик продолжал делать упор на дипломатическом. разрешении ситуации, которая в принципе не имеет места для использования дипломатического инструмента", - заметил Роман Бессмертный.

14 июля замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но выдвигает к нему ряд условий, среди которых уже нет так называемых денацификации и демилитаризации.

18 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что возобновление мирных переговоров с Россией возможно только после ее поражения на фронте.

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