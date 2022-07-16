Кремль хочет, чтобы Лукашенко тоже был замазан кровью, – адвокат Полозов
Адвокат Николай Полозов считает, что Кремль продолжает давить на Лукашенко
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Кремлю крайне важно, чтобы Лукашенко тоже был полностью замазан кровью. Мы видим, что режим Лукашенко пока сопротивляется. Он уже ввел бы свои войска, а не предоставлял бы свою территорию для запуска ракет и базирования техники и самолетов России", - заметил Полозов.
Также адвокат добавил, что размещение вражеских войск на северных границах Украины обусловлено необходимостью оттягивания оперативных резервов ВСУ от острых и горячих участков фронта на Востоке и Юге Украины.
"Вторжение белорусских войск будет зависеть от того, удастся ли Лукашенко устоять перед давлением Кремля, пойдет ли он на поводу и направит свои войска в Украину? Прогнозировать крайне тяжело", - подытожил Полозов.
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