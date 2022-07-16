Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Кремлю крайне важно, чтобы Лукашенко тоже был полностью замазан кровью. Мы видим, что режим Лукашенко пока сопротивляется. Он уже ввел бы свои войска, а не предоставлял бы свою территорию для запуска ракет и базирования техники и самолетов России", - заметил Полозов.

Также адвокат добавил, что размещение вражеских войск на северных границах Украины обусловлено необходимостью оттягивания оперативных резервов ВСУ от острых и горячих участков фронта на Востоке и Юге Украины.

"Вторжение белорусских войск будет зависеть от того, удастся ли Лукашенко устоять перед давлением Кремля, пойдет ли он на поводу и направит свои войска в Украину? Прогнозировать крайне тяжело", - подытожил Полозов.

Политический аналитик института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Владимир Горбач считает, что Лукашенко своенравен и не желает сдавать атрибуты своей власти

Вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой, однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается оказать поддержку России в войне

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