Необходимость комплексов ПВО для Украины

Сегодня состоялась виртуальная встреча лидеров Большой семерки как реакция на ракетный террор России против Украины. Речь Владимира Зеленского была указателем, определявшим военные нужды Украины. Президент поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за комплекс IRIS-T, который мы скоро получим, и выразил надежду, что США передадут нам противоракетные и противовоздушные комплексы в ближайшее время или в перспективе. То есть понимание, что Украина и дальше пытается получить от США комплексы Patriot. Также было обращение во Францию и Италию о получении комплекса SAMP-T, который, как и Patriot, может бороться с баллистическими целями, включая "Кинжал" и "Искандер". К тому же было сказано, что нужно больше ракет к таким комплексам и именно это будет завтра обсуждаться на встрече министров обороны в формате "Рамштайн". Кроме того, будет подниматься вопрос борьбы с иранскими Shahed, которые, по словам Зеленского, Россия заказала в количестве 2400 штук. Завтра будет показательная встреча министров обороны.

Ракетный террор врага

Кремль, как и фашистский Третий Рейх, не имея возможности побеждать на поле боя, прибегает к ракетному террору. Второй день подряд наши города выдерживают российское ракетное нашествие. Вчера в воздушное пространство Украины вошли 84 крылатых ракеты, из которых 43 были сбиты. Сегодня враг продолжал совершать террор по нашей критической инфраструктуре. Были выпущены 28 крылатых ракет и около двух десятков беспилотников Shahed. По итогам, как сообщило командование Воздушных сил ВСУ на 13:00, было уничтожено 20 крылатых ракет и 13 беспилотников Shahed, являющихся достаточно хорошими показателями работы ПВО. Вместе с тем те вражеские ракеты, которые продираются через нашу противовоздушную оборону, наносят нам вред, что нас и беспокоит.

Путин пытается спасти ситуацию массированным применением ракетных ударов

Есть ли возможности уберечься от вражеских атак на мосты и дамбы

По мнению генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, следует оценивать противника, военно-политический аспект этих действий. Массированным применением ракетных ударов Путин пытается спасти ситуацию. Он два месяца просит у нашего руководства перейти к переговорам, а именно о легитимизации захваченных украинских земель. На это наше руководство не идет, тоже не поддерживают такую идею и украинцы. Поэтому, Путин после ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) приехал потрясенный и поставил задачу провести мобилизацию , референдум, чтобы выйти на легитимизацию своих прав по применению оружия массового поражения. Но союзники показали ему четкую позицию на этот счет.Путин понимает, что дело на фронтах усугубляется для армии РФ, поэтому пытается изменить ситуацию. Назначил нового командующего Суровикина, зашедшего из командования воздушно-каспийских сил и владеющего ситуацией в этом виде вооруженных сил. Суровикин получил опыт еще в Сирии, где отвечал за воздушный компонент и получил карт-бланш от Путина. Ведь у России нет возможности повторять такие атаки каждый день. Они используют все виды ракет: крылатые, баллистические, разных видов внедрения, как наземные "искандеры", "калибры", так и морского базирования и воздушные системы.Наша ПВО, имеющая еще советское вооружение, проявила себя достаточно эффективно. По показателям – это около 50%, а критерии хороших показателей применения ПВО – 30-35%. Здесь 50%, но это нас не радует. Современных средств ПВО, к сожалению, у нас мало, почти нет. У нас нет даже противоракетных средств, потому что даже комплексы IRIS-T и NASAMS разрабатывались против аэродинамических целей, к которым относятся самолеты, вертолеты, БПЛА, но они не эффективны для баллистических ракет, таких как "Кинжал" и "Искандер". Средства ПВО нам нужны современные и количественные, а наши военные быстро научатся работать. Надо тоже не забывать о современных истребителях, которые нам тоже нужны.

Как считает генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, мы видели по мостам, что они применяют оружие уже давно и продолжают это делать в районах ведения боевых действий. К сожалению, есть прецеденты, мы помним Криворожские гидросооружения, по которым наносились удары. То есть от террористического государства РФ можно ожидать всего. И ВСУ, понимая это, готовятся к худшим сценариям. Ведем работу по усилению средствами противовоздушной обороны. Нам еще нужны зенитные комплексы средней и большой дальности, а также самолеты истребители 4+.

Повторная атака 11 октября: каким образом противник осуществляет доразведку целей

Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, рассказал мне, что россияне используют все возможные средства. Безусловно, они имеют космические возможности, а также воздушные – это модернизированный самолет А-50, который может вести воздушную разведку, радиоэлектронную и радиотехническую разведку, то есть все, включая и агентурный сбор информации. Мы изучаем этот опыт и стараемся работать на упреждение, чтобы свести к минимуму потери и быть более эффективными в применении ПВО.

Маневры крылатых ракет в нашем небе

Это борьба или даже охота, то есть воздушные и противовоздушные средства маневрируют, изучаются маршруты полетов, понимая, что они могут меняться, поэтому и позиции меняются. Используется принцип, по которому после выстрела следует менять позицию. Мы видим, как это противоборство происходит, к сожалению, на нашей территории.

IRIS-T на днях в Украине

В ближайшие несколько дней, как сказала министр обороны Германии, Украина получит первую батарею зенитного ракетного комплекса IRIS-T от немецкой компании Diehl Defence.