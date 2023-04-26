Об этом считается в Институте изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские ультранационалисты продолжают выступать за возвращение Кремля к сталинским репрессиям. Однако Кремль продолжает избегать открытых репрессивных мер, вероятно из-за опасений за стабильность путинского режима.

Аналитики напоминают, как российское правительство отозвало из российской госдумы законопроект, предусматривавший увеличение налогов с 13 до 30 процентов для покинувших страну россиян.

"Российские ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество, принадлежащее россиянам, которые "предали" страну, убежав, но Кремль, похоже, колеблется в введении таких непопулярных мер", - говорится в отчете Института.

Также некоторые российские источники сообщают, что Путин не поддерживает возвращение смертной казни на территории России.

Эксперты отмечают, что Кремль мог бы использовать угрозу смертной казни, чтобы напугать россиян, чтобы они поддержали военные действия, но Путин, скорее всего, "не решается разрушить свой имидж дипломатического и толерантного царя".

Кроме того, Путин полагается на контроль над информационным пространством для защиты своего режима гораздо больше, чем на массивный аппарат угнетения типа Советского Союза.

В ISW добавляют, что по оценкам чиновников США и ЕС, президент России Владимир Путин и в дальнейшем не будет желать вести переговоры в ответ на успешное контрнаступление Украины.