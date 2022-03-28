Кремль использует вопрос языка как инструмент продвижения своей пропаганды, - политолог
Эксперт по международным отношениям и внешней политике Вера Константинова считает, что Кремль будет активно продвигать вопросы русского языка в Украине
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.TV.
“В любом случае, нам нужно будет говорить с россиянами. И, к сожалению, говорить через такие инструменты как медиа. Что касается переговоров Украины и России, то следует понимать, что некоторые моменты должны выполнять обе стороны”, – считает Константинова
Политолог считает, что вопрос русского языка, который акцентирует Россия является одним из инструментов для продвижения российских нарративов
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"Язык для Кремля является инструментом для продвижения собственных нарративов. Наряду с энергетическим, россияне будут влиять именно через этот инструмент. Я не считаю, что раньше у нас была какая-то проблема с русскоговорящим населением. Мы живем в либеральном обществе и можем разговаривать на любом языке”, – добавила Константинова
По мнению политолога, украинская либеральность рассматривается в Москве как слабость.
“С языка нужно начинать. Нужно говорить не только о стратегических планах. Поскольку язык для РФ был, есть и будет инструментом для продвижения собственной пропаганды”, – добавила Константинова
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