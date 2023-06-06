Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В последние месяцы эти события только набирают обороты. Увеличивается география деятельности повстанцев, увеличивается количество участников этих акций, и в конце концов мы должны рассматривать не только отдельно взятые события на Белгородщине, но в целом так называемая Российская Федерация сегодня – это несостоятельное государство, внутри которого огромное количество конфликтов", - говорит Юсов.

Представитель ГУР рассказал, что события в Белгородской области демонстрируют неадекватность центральной власти.

"Все сколь-нибудь боеспособное сосредоточено на оккупированных украинских территориях, а на территории самой России - беспорядок, хаос, анархия и безвластие. Это означает, что подобные конфликты могут распространяться в разных уголках этой территории, которая сейчас называется РФ", - подчеркнул Юсов и добавил, что события коснутся и Московского региона.

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Сообщается, что Кремль не перебрасывает из Украины войска, а пытается ограничиться внутренними ресурсами.

"Есть информация о подготовке таких мероприятий. Но тот факт, что они уже привлекают собственные вооруженные силы, в том числе армейскую авиацию, артиллерию – это уже факт доказанный, и соответственно дальше скрывать, что ничего не происходит, путинский режим уже просто не в состоянии ", – отметил Андрей Юсов.

Атака дронов на Россию

Утром 30 мая дроны врезались в дома в Москве и в Подмосковье. РосСМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, три из которых попали по жилым домам. При этом в минобороны РФ отчитались всего о восьми беспилотниках.

В ночь на 3 мая в центре Москвы раздались взрывы - российские власти заявили об атаке дронов на Кремль и традиционно обвинили Украину. Россияне утверждали, что ПВО якобы сбило беспилотники, но на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов вспыхнул над башней Кремля.

Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории. Однако в разведке США полагают, что за инцидентом могут стоять украинские силы специальных операций.