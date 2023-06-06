Кремль использует внутренние резервы армии для подавления повстанцев, - ГУР
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Кремль применяет внутренние резервы российской армии для подавления повстанцев, но скрывать этот конфликт уже невозможно
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В последние месяцы эти события только набирают обороты. Увеличивается география деятельности повстанцев, увеличивается количество участников этих акций, и в конце концов мы должны рассматривать не только отдельно взятые события на Белгородщине, но в целом так называемая Российская Федерация сегодня – это несостоятельное государство, внутри которого огромное количество конфликтов", - говорит Юсов.
Представитель ГУР рассказал, что события в Белгородской области демонстрируют неадекватность центральной власти.
"Все сколь-нибудь боеспособное сосредоточено на оккупированных украинских территориях, а на территории самой России - беспорядок, хаос, анархия и безвластие. Это означает, что подобные конфликты могут распространяться в разных уголках этой территории, которая сейчас называется РФ", - подчеркнул Юсов и добавил, что события коснутся и Московского региона.
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Сообщается, что Кремль не перебрасывает из Украины войска, а пытается ограничиться внутренними ресурсами.
"Есть информация о подготовке таких мероприятий. Но тот факт, что они уже привлекают собственные вооруженные силы, в том числе армейскую авиацию, артиллерию – это уже факт доказанный, и соответственно дальше скрывать, что ничего не происходит, путинский режим уже просто не в состоянии ", – отметил Андрей Юсов.
Атака дронов на Россию
Утром 30 мая дроны врезались в дома в Москве и в Подмосковье. РосСМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, три из которых попали по жилым домам. При этом в минобороны РФ отчитались всего о восьми беспилотниках.
В ночь на 3 мая в центре Москвы раздались взрывы - российские власти заявили об атаке дронов на Кремль и традиционно обвинили Украину. Россияне утверждали, что ПВО якобы сбило беспилотники, но на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов вспыхнул над башней Кремля.
Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории. Однако в разведке США полагают, что за инцидентом могут стоять украинские силы специальных операций.
- 5 июня стало известно, что в России в Белгородской области ночью горел энергообъект.
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