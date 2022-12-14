Кремль использует концепцию терроризма для внутренних репрессий, - ISW
В Институте изучения войны предполагают, что власти РФ используют концепцию терроризма как правовую основу для внутренних репрессий
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что в последние два десятилетия Россия расширяет понятие терроризма в российском законодательстве, а в декабре этого года госдума предложила новые поправки в Уголовный кодекс РФ, которые приравнивают диверсию с терактом.
"Федеральная служба безопасности России перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции "украинских диверсантов", - говорят аналитики.
В Институте отметили, что глава российской ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2022 году в РФ наблюдался рост "террористической активности", которую он связал с СБУ, якобы работающую при поддержке Запада.
"Российские власти используют войну против Украины, чтобы оправдать расширение законодательства относительно терроризма под видом защиты внутренней безопасности. Такие меры, вероятно, предоставят российским спецслужбам большую свободу в подавлении внутреннего инакомыслия", - добавляют аналитики.
- Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в РФ могут снять мораторий на смертную казнь для борьбы с "желто-голубыми диверсантами".
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