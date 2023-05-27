Кремль имитирует интерес к мирныхмпереговорам, чтобы помешать западной помощи Украине, - ISW
Россияне имитируют заинтересованность в мирных переговорах накануне контрнаступления ВСУ, чтобы воспрепятствовать западной помощи Украине
Об этом пишет Институт изучения войны .
Американские аналитики обращают внимание на то, что Кремль возобновляет свою информационную кампанию, чтобы подтолкнуть Запад заставить Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях.
Так, 26 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Луло да Силвой выразил "открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом направлении, которое до сих пор блокируется Киевом и его западными спонсорами".
В ISW уверены, что заявление Путина не означает, что Россия заинтересована в переговорах с Украиной, ведь Кремль не создал для них серьезных оснований и не отказался от своих максималистских целей заставить Киев капитулировать.
Эксперты также подчеркнули, что РФ попыталась усилить свои лживые заявления о готовности к переговорам с Украиной на фоне прибытия 26 мая в Москву специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя для обсуждения мирного урегулирования войны России против Украины.
"Кремль, вероятно, имитирует интерес к переговорам накануне запланированного украинского контрнаступления, чтобы помешать продолжению помощи Западу Украине", - подытожили в Институте изучения войны.
- 24 мая спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что говорить о мирном урегулировании в Украине преждевременно , а РФ будет продолжать войну, пока не достигнет своей цели.
- 27 мая МИД России назвал условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО, признание "территориальных реалий" и предоставление русскому языку статуса государственного.
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