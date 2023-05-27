Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание на то, что Кремль возобновляет свою информационную кампанию, чтобы подтолкнуть Запад заставить Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях.

Так, 26 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Луло да Силвой выразил "открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом направлении, которое до сих пор блокируется Киевом и его западными спонсорами".

В ISW уверены, что заявление Путина не означает, что Россия заинтересована в переговорах с Украиной, ведь Кремль не создал для них серьезных оснований и не отказался от своих максималистских целей заставить Киев капитулировать.

Эксперты также подчеркнули, что РФ попыталась усилить свои лживые заявления о готовности к переговорам с Украиной на фоне прибытия 26 мая в Москву специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя для обсуждения мирного урегулирования войны России против Украины.

"Кремль, вероятно, имитирует интерес к переговорам накануне запланированного украинского контрнаступления, чтобы помешать продолжению помощи Западу Украине", - подытожили в Институте изучения войны.