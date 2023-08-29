Кремль имеет долгую историю убийств оппонентов - Белый дом о смерти Пригожина

Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы все знаем, что у Кремля есть долгая история убийств оппонентов", – сказала спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

Этот комментарий следует по словам президента США Джо Байдена, сказанным еще в день гибели предводителя российской группы наемников. Американский лидер, комментируя крушение самолета Пригожина, сказал, что «в России мало что происходит, за чем не стоял бы Путин». Западная пресса написала о возможных версиях сбивания ракетой или закладки взрывного устройства на борту.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден , что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ПВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает , что без своих командиров вагнеровцы не способны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ПВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

Сегодня 29 августа Пригожин и другие вагнеровцы похоронены в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .