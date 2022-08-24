Кремль и Украина не могут существовать одновременно, - Роман Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный считает, что кремль и государство Украина не могут существовать одновременно
Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Кремль как воплощение государства Россия и украинцы как народ Украины - это явления, которые не могут существовать одновременно. Может быть украинское государство, украинцы и более 180 этносов России. Но кремль и Украина будут прибегать к короткой паузе для накопления ресурсов, чтобы начать новый этап противостояние", - отметил Бессмертный.
Дипломат добавил, что независимая, интегрированная в западный мир Украина является гибелью для России.
"Ситуацию спасает только то, что с каждым годом Украина все глубже входит в цивилизованный мир. Как только Украина окончательно состоится в цивилизованном мире, наступит момент, когда можно будет сказать, что кремль исчез. Существование Украины как государства - конкурентной экономики, демократического общества - для кремля означает гибель", - заметил Роман Бессмертный.
- 24 августа в эфире Эспрессо историк Александр Зинченко выразил мнение, что до 2032 года мы не увидим Россию в действующих границах.
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