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OPINION

Кремль и оппозиция играют в один футбол

1 мартa, 2023 среда
10:04
Мнение

Образованные люди знают, что никто не остановит объективных процессов, время которых наступило

О распаде России уже говорит не только Кадыров. Мы слышали это от Путина, статья Медведева об этом. Последний фактически признает развал как неизбежность. Понятно, что они пугают мир катастрофическими последствиями, но главное, что они говорят о распаде России. Это значит, что думают о падении. Это их страх.

Теперь кремлевские власти и так называемая оппозиция во главе с Ходорковским начали открыто играть в один футбол

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Хочу отметить еще один момент. Теперь кремлевские власти и так называемая оппозиция во главе с Ходорковским начали открыто играть в один футбол. Они хоть критикуют друг друга, но в один голос пугают Запад распадом России. Путин, Медведев, Кадыров из России, а Ходорковский из США и Европы. Это одна команда по сохранению русской империи.

Но ведь образованные люди знают, что никто не остановит объективных процессов, время которых пришло.

Источник

Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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