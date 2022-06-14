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Главная война с Россией Кремль готовится объявить всеобщую мобилизацию в России, - генерал Маломуж
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Кремль готовится объявить всеобщую мобилизацию в России, - генерал Маломуж

14 июня, 2022 вторник
15:14
война с Россией российские войска

Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что Кремль готовится объявить войну Украине и начать массовую мобилизацию в России

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Одна из задач для Путина - попытка оправдать агрессию против Украины. Сегодня заявления о денацификации и демилитаризации Украины не работают. У них уже нет аргументов, чтобы называть это главными причинами войны против Украины. Единственный формат, который они себе оставить, это обвинять Украину в обстрелах так называемых "ДНР" и "ЛНР". В России создали миф, что Украина обстреливает гражданскую инфраструктуру и людей, а они защищают их. Этот миф сегодня перерастает в другой формат, что вроде бы Россия защищает население Донбасса от злых украинцев. Эти тезисы звучат не только для внутреннего потребителя, но и для международных партнеров, однако, как правило, достоверность обстрелов нельзя проверить. И, к сожалению, россияне имеют в этом определенный информационный успех, поскольку есть люди в Европе, которые верят их лжи", - пояснил Маломуж.– объяснил Маломуж.

Маломуж отметил, что заявления об обстрелах Вооруженными силами Украины территорий террористических "ДНР" и "ЛНР" имеют целью подготовку к более системным операциям в отношении Украины

"Кремль готовится к более системным глобальным операциям против Украины. Заявлениями об обстрелах Вооруженными силами Украины территорий террористических "ЛНР" и "ДНР" они это подтверждают. Предпосылкой для того, чтобы возобновить широкомасштабное наступление на территорию Украины, может быть только общая мобилизация. Объявление общей мобилизации". происходит только при объявлении войны, Кремль к этому готовится, поскольку у россиян исчерпаны резервы, мотивации призыва и воевать нет. войну Украине. Еще одним из главных элементов в объявлении мобилизации является международный уровень, когда россияне будут заявлять, что вынуждены идти войной против Украины", - добавил Маломуж.

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