Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на группу журналистов-расследователей проекта "Схемы".



В распоряжение "Схем" попал документ под названием "Манифест Южноукраинского собора", к которому причастны члены пропутинской партии "Единая Россия".





В документе утверждается, что государство Украины после свержения "законно избранного президента" в 2014 году якобы "потеряло легитимность в пределах УССР", а "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии времен и УССР.



"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украины мы в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и основываем новое государство Южная Русь", - говорится в "манифесте" оккупантов.

"Фундаментом культуры и идентичности" они называют православие, а украинский язык называют "говором".

Главной целью "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины", а также анонсируют проведение "всенародного референдума".

В то же время, в документе не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется организовать "Южную Русь".



"По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, этот "манифест" переходил из рук в руки. Сначала его получил Андрей Турчак, первый заместитель главы совета Федерации Федерального собрания РФ. Он же – секретарь генерального совета партии "Единая Россия". В марте" "Турчак попал под британские санкции. Сам он выступил с инициативой привлечь к уголовной ответственности тех, кто выполняет антироссийские санкции внутри России", - отмечают журналисты.



Впоследствии этот "манифест", по данным журналистов, Турчак передал еще одному "единороссу" Дмитрию Грызлову, помощнику подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева, которого в СМИ называют "спонсором войны на Донбассе".



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