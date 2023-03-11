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OPINION

Кремль готовит собственную "настоящую Украину"?

Алексей Голобуцкий
11 мартa, 2023 суббота
08:08
Мнение Алексей Голобуцкий

В Москве задумали проект "правопреемницы УССР" для заключения "мирного договора победителями СВО"

Песков, похоже, в интервью "Известиям" 28 февраля о планах Путина на выборы-2024 обозначил векторы реализации новых планов Кремля в войне. Получилось интересно и неоднозначно, следует признать.

"На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами. Кто-то из них в России. К примеру, Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои приверженцы, пусть их и не так много, как хотелось бы.

Песков назвал конкретно Медведчука как одну из самых очевидных "сил за пределами Киева", с которой РФ будет "вести переговоры", причем "по достижении целей СВО".

Это заявление вполне может быть прочитано довольно оригинальным способом. Есть шанс, что в Кремле обдумывают вариант "как объявить СВО выигранной при расстановке сил".

Схема на самом деле несложная:

1. Берется Донбабве + до сих пор оккупированные территории + Крым. Если ситуация будет совсем невеселая, то еще и приграничные регионы (т.н. "Старая Украина" - все, что принадлежало нам исторически: Белгородщина, Брянщина, Воронежчина, Курщина, Ростов и даже Кубань — мост есть из Крыма, сообщение есть). Путин при имеющихся строгих тенденциях может бросить и такое с барского плеча.

Берется Донбабве + до сих пор оккупированные территории + Крым. Если ситуация будет совсем невеселая, то еще и приграничные регионы (т.н. "Старая Украина" - все, что принадлежало нам исторически: Белгородщина, Брянщина, Воронежчина, Курщина, Ростов и даже Кубань - мост есть из Крыма, сообщение есть) . Путин при имеющихся строгих тенденциях может бросить и такое с барского плеча

2. Вот это вот все объявляется "Настоящей Украиной, правопреемницей УССР". Со столицей где-то в Донецке, Симферополе, Курске, Ростове или даже Краснодаре.

3. С этой "настоящей новейшей УССР" проводятся переговоры, референдумы, еще какая хрень для хоть тупой, но легитимизации хотя бы для внутренней аудитории.

4. Избирается/назначается "легитимный представитель интересов "Новой Украины", которому делегировал власть народ этих территорий" - вот здесь как раз понадобится Медведчук или кто-нибудь из тех, о ком обтекаено говорил Песков как о "недовольных киевским режимом, с которыми мы готовы" вести переговоры". То есть такой зиц-глава.

5. Привлекаются все лярвы внутри Украины и беглецы (тот же Мишин или Мураев, Кива) для озвучивания тезисов "цели СВО достигнуты, Россия Победила, Донбасс уволен, Украина (только "Настоящая") демилитаризована, денацифицирована и теперь вновь дружна для РФ" !

Итог: На реализацию такого финта ушами ресурсов действительно практически не нужно — только наглость и специалисты (которые у Кремля до сих пор есть).

И вот с этого плацдарма Кремль уже может требовать переговоров: с "Настоящей Украиной" они, типа, уже и так замирились, Донбасс освободили - и не хотят больше бессмысленных смертей, поэтому готовы к обоюдному прекращению огня с Киевом как центром "ненастоящей Украины".

С этого плацдарма Кремль уже может требовать переговоров: с "Настоящей Украиной" они, типа, уже и так замирились, Донбасс уволили - и не хотят больше бессмысленных смертей, поэтому готовы к обоюдному прекращению огня с Киевом как центром "ненастоящей Украины"

Таким образом, теоретически может показаться, что реализация плана "Две Кореи" очень легка и доступна. Вообще идеальный выход для всех практически (если бы не НАТО, не ВСУ и не оружие, конечно, и не готовность каждого украинца собственноручно резать оккупантов, потому что так положено).

Поэтому сейчас той же СБУ и другим спецслужбам, если уже со стороны Кремля пошли такие намеки, стоит сосредоточить очень придирчивое внимание на тех паскудах, которые до сих пор "в Киеве", как заметил Песков. Я и о политиках, и об экс-чиновниках, и о бывших членах ОПЗЖ, и о журналистах, политических и экономических экспертах из медведчуковского пула...

Вся эта шобла типа Руслана Бортника из УИАМП или Кирилла Молчанова должна сейчас как минимум быть под максимальным наблюдением, а оптимально — под жестким прессингом спецслужб. Чтобы не могли ни писка выдать по сигналу московских заказчиков.

Потому что даже несколько слабых голосов отсюда, что будут пытаться легитимизировать "другую, настоящую Украину с центром в Донецке/Симферополе/ Брянске/ Краснодаре" - что "люди имеют право на собственный выбор", "это тоже украинцы" и остальные бредни заметно усложнят задачи и условия работы наших спецслужб, дипломатов, власти, даже ВСУ. Поэтому давить их следует раньше времени, массово, синхронно и организованно. Не допуская спокойного выезда за границу.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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