Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 марта заявил, что в генштабе знают о подготовке Киева к наступательным действиям и рассматривают свои решения и ответы для подготовки к контрнаступлению Украины.

В свою очередь, как говорится в отчете, известный российский милблогер рассказал, что украинцы распространяют дезинформацию о планах нападения на Белгородскую область, чтобы оттянуть войска РФ в приграничные районы и позволить украинским силам атаковать другие участки фронта.

В то же время, информируют в ISW, еще один милблогер предупредил, что ВСУ, вероятно, попытаются начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база получит возможность увеличить производство и укрепить потенциал РФ для защиты.

"Большое" российское весеннее наступление достигает кульминации, а информпространство РФ, похоже, реагирует на замедление российских операций и возможность Украины вернуть инициативу со значительным беспокойством", - рассказали специалисты.

Кроме этого, в Институте изучения войны объяснили, что российскому военному командованию "нужно будет перебросить значительное количество сил на линию фронта, чтобы предотвратить кульминацию, или начать возобновление наступательных операций".