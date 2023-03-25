Кремль готовит россиян к потере инициативы армии РФ и началу контрнаступления ВСУ, - ISW
На фоне провального "большого" наступления российских войск в Украине в информационном пространстве РФ все чаще раздаются фразы о потенциальном масштабном украинском контрнаступлении
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 марта заявил, что в генштабе знают о подготовке Киева к наступательным действиям и рассматривают свои решения и ответы для подготовки к контрнаступлению Украины.
В свою очередь, как говорится в отчете, известный российский милблогер рассказал, что украинцы распространяют дезинформацию о планах нападения на Белгородскую область, чтобы оттянуть войска РФ в приграничные районы и позволить украинским силам атаковать другие участки фронта.
В то же время, информируют в ISW, еще один милблогер предупредил, что ВСУ, вероятно, попытаются начать контрнаступление до того, как российская оборонно-промышленная база получит возможность увеличить производство и укрепить потенциал РФ для защиты.
"Большое" российское весеннее наступление достигает кульминации, а информпространство РФ, похоже, реагирует на замедление российских операций и возможность Украины вернуть инициативу со значительным беспокойством", - рассказали специалисты.
Кроме этого, в Институте изучения войны объяснили, что российскому военному командованию "нужно будет перебросить значительное количество сил на линию фронта, чтобы предотвратить кульминацию, или начать возобновление наступательных операций".
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