Кремль готовит постановочные репортажи о мифических украинских беспилотниках, обстреливающих мирное население, - разведка

Об этом сегодня, 20 февраля 2022 года, предупредило оперативно-тактическое командование "Восток" Вооруженных Сил Украины, рассказывает Еспресо.TV.



"Главный специалист "Министерства информации" так называемой ДНР Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания относительно того, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли бы украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов", - говорится в заявлении ОТК "Восход".



Цель таких действий состоит в "демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений".



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"Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках", - отмечается в сообщении.



"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стилы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь не открывают!" - отмечают в оперативно- тактическом командовании "Восток" Вооруженных Сил Украины.



Справка

В ОРДЛО оккупанты производят так называемую эвакуацию и мобилизацию местного населения. Население запугивают, что на следующей неделе, с 21 февраля, украинская армия якобы "пойдет в наступление".



При этом российская пропаганда множит фейки о терактах и украинских диверсантах, имеют место постановочные взрывы на объектах инфраструктуры оккупированных районов Донетчины и Луганщины.



Украинская разведка, в свою очередь, предупредила о прибытии в ОРДЛО наемников из ЧВК Вагнера, которым, как отмечается, поручено создать casus belli для российского ТВ .

Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля 2022 года, собирает посвященное защите Украины заседание Совета национальной безопасности.





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