Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Кремль готовит постановочные репортажи о мифических украинских беспилотниках, обстреливающих мирное население, - разведка

Кремль готовит постановочные репортажи о мифических украинских беспилотниках, обстреливающих мирное население, - разведка

20 февраля, 2022 воскресенье
20:50
война с Россией

Украинская военная разведка получила свидетельство подготовки оккупантами новых фейковых телесюжетов с линии разграничения

Об этом сегодня, 20 февраля 2022 года, предупредило оперативно-тактическое командование "Восток" Вооруженных Сил Украины, рассказывает Еспресо.TV.

"Главный специалист "Министерства информации" так называемой ДНР Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания относительно того, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли бы украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов", - говорится в заявлении ОТК "Восход".

Цель таких действий состоит в "демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений".

Читайте также: В приграничных с Украиной трех областях РФ введен режим чрезвычайного положения

"Поэтому ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках", - отмечается в сообщении.

"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стилы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь не открывают!" - отмечают в оперативно- тактическом командовании "Восток" Вооруженных Сил Украины.

Справка

В ОРДЛО оккупанты производят так называемую эвакуацию и мобилизацию местного населения. Население запугивают, что на следующей неделе, с 21 февраля, украинская армия якобы "пойдет в наступление".

При этом российская пропаганда множит фейки о терактах и украинских диверсантах, имеют место постановочные взрывы на объектах инфраструктуры оккупированных районов Донетчины и Луганщины.

Украинская разведка, в свою очередь, предупредила о прибытии в ОРДЛО наемников из ЧВК Вагнера, которым, как отмечается, поручено создать casus belli для российского ТВ .

  • Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля 2022 года, собирает посвященное защите Украины заседание Совета национальной безопасности.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

фейк
фейки
Читайте также:
19 февраля, 2022 суббота
Если подписанты Будапештского меморандума не защитят Украину, отказ от ядерного оружия больше не действителен, - Зеленский
Валерій Залужний
19 февраля, 2022 суббота
Автобусы и поезда с сиротами и пенсионерами, которых оккупанты вывозят из ОРДЛО, в опасности, - главнокомандующий ВСУ Залужный
Антон Геращенко
18 февраля, 2022 пятница
Заявления главарей "Л/ДНР" об эвакуации - окончательная агония, нам следует готовиться к более сильным обстрелам, - Геращенко
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.23
    Покупка 28.23
    Продажа 28.61
  • EUR
    Покупка 32.01
    Продажа 32.57
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
20 февраля
22:35
Шесть больших десантных кораблей ВМФ РФ проводят учения между Крымом и Скадовском, еще 6 кораблей разного типа вошли в Азовское море
22:13
Посольство США в РФ: в метро, на вокзалах и в гипермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга возможны теракты
21:30
Блинкен объяснил, почему Запад не объявляет заранее самые болезненные для Путина санкции
21:10
В Одессе горел колледж
20:33
В Киеве засияли Лучи Достоинства
20:19
В приграничных с Украиной трех областях РФ введен режим чрезвычайного положения
19:57
"Россия, не трогай Украину!" В Москве скрутили 6 участников антивоенного пикета
19:34
Тихановская через ООН потребует вывод войск РФ из Беларуси
19:17
В боевых действиях против Украины на Донбассе оккупанты собираются использовать детей 15-16 лет, - Денисова
18:59
Российские командиры уже готовятся к непосредственному вторжению в Украину, - CBS
18:30
Джо Байден
Байден собирает посвященный Украине Совет нацбезопасности
18:09
Россия разместила в Беларуси ядерное оружие, - Белсат
17:53
Макрон и Путин договорились организовать саммит по ситуации на Донбассе
17:39
"Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации", – пресс-служба Макрона
17:10
Зил-131
В Счастье в результате обстрела со стороны оккупантов уничтожен грузовик СЦКК
16:52
Андрей Кокотюха
"Читает написанное, сам в это не верит", - писатель Андрей Кокотюха о выступлении Зеленского в Мюнхене
16:31
Алексей Резников
Мы уже сломали вражеский сценарий. На обстрелы отвечаем филигранно, - Резников
15:51
"Вова, не делай маме нервы". Одесситы под флагами свободной Украины, Белоруссии и Грузии вышли на Марш единства
15:18
Глава СБУ Иван Баканов
СБУ усилила контроразведку
14:44
Песков
Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала, - спикер Путина Песков
14:08
королева Елизавета
Королева Британии Елизавета II заболела коронавирусом
14:00
Олимпиада-2022: Началась церемония закрытия Игр в Пекине
13:40
Окупант сепар
В оккупированном Донецке мужчинам поступают SMS с призывом вступать в вооруженные формирования. ФОТО
13:14
Наконец-то власть признала реальность, - Порошенко о заявлениях Зеленского в Мюнхене
13:01
Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ открыл "дело" из-за якобы гибели мирных жителей на оккупированной Луганщине
12:33
Лукашенко путин
Путин и Лукашенко решили продолжить совместные военные учения в Беларуси
12:21
ООС
С начала суток российские оккупанты совершили 20 обстрелов на Донбассе, ранен украинский военный
12:00
Петр и Марина Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни
11:39
Около 400 журналистов мировых СМИ не могут получить аккредитацию для доступа в район ООС, - Бутусов
11:19
Энтони Блинкен
Обвинения, что Украина внезапно попытается вернуть оккупированные территории, противоречит любой логике, - Блинкен
10:49
Олимпиада-2022: Все медалисты последнего дня Игр в Пекине. ФОТО
10:21
Хосеп Боррель
ЕС не верит заявлениям из ОРДЛО о возможном наступлении Украины на Донбассе, - Боррель
10:01
Из-за регулярных обстрелов на линии разграничения закрыли КПВВ "Счастье"
09:41
День памяти героев Небесной сотни: трагические события, изменившие Украину, - сюжет журналистов Еспресо
09:33
Эксклюзив
Зеленский
Что не так с речью Зеленского в Мюнхене
09:25
Российское вторжение разорвет Будапештский меморандум в клочья: миллиардер Бренсон призвал мир поддержать Украину
09:01
Олимпиада-2022: Как выглядит итоговый медальный зачет Игр в Пекине
08:40
В Украине за сутки зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом
08:20
Олимпиада-2022: Финляндия победила команду ОКР в финале хоккейного турнира Игр в Пекине
08:14
Йенс Столтенберг
Войска РФ от границы с Украиной не отводятся, напротив, прибывают новые, - Столтенберг
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV