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Кремль готовит дискредитацию Пригожина, но выжидает пока вагнеровцы на передовой, - ISW

16 мая, 2023 вторник
05:19
Война с Россией

Кремль, вероятно, готовит механизмы, чтобы в будущем признать владельца ПИК Вагнера Евгения Пригожина предателем. Однако это, скорее всего, не произойдет в ближайшее время

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики прокомментировали ситуацию с информацией The Washington Post о якобы попытках Пригожина связаться с украинской разведкой и обменять информацию о позициях российских военных в обмен на контроль над Бахмутом.

В ISW считают, что таким образом, Пригожин продолжает свою борьбу с Минобороны РФ, но не с российским диктатором Владимиром Путиным. Аналитики отметили, что в Кремле, возможно, знали о потенциальных контактах Пригожина с украинской стороной, поэтому не были удивлены публикацией The Washington Post.

Речь идет и о том, что в Кремле готовят механизмы дискредитации Пригожина как предателя.

"Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы Вагнера находятся на передовой. Пригожин командует силами Вагнера на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет", - отметили в ISW.

Кроме этого, Кремль не может просто сместить Пригожина с должности, потому что группа Вагнера – частная компания, и единственный способ сменить ее владельца состоит в установлении контроля над наемниками.

"Чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над Вагнером за иронией судьбы, нужно было бы установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил пытается сохранять формальную дистанцию", - пишут в ISW.

  • Напомним, The Washington Post сообщает, что в утечке секретных документа Пентагона сказано, что пригожин в конце января якобы предлагал Украине раскрыть позиции российских войск в обмен на выход бойцов ВСУ из Бахмута.
Вагнергейт
пропаганда
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