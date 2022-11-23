Кремль готовит атаку "под чужим флагом" на Белгородскую область, - ISW
Власти РФ создают информационные условия для атаки "под чужим флагом" в Белгородской области, чтобы возобновить общественную поддержку войны на территории Украины
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.
"Похоже, что Кремль создает информационные условия для атаки под фальшивым флагом в Белгородской области, предположительно пытаясь вернуть общественную поддержку войны в Украине", - говорится в сообщении.
Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу, что украинские войска якобы стремятся ворваться в Белгородскую область, а другие пропагандисты отмечают, что российским силам "необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу украинского нападения".
Эти утверждения уже давно циркулируют в сообществе военнослужащих, критиковавших российское военное командование за бегство из Волчанска на северо-востоке Харьковской области.
Они также активизировали свои призывы вернуть освобожденные территории на Харьковщине 22 ноября, заявив, что "такие меры предосторожности остановят украинцев от проведения штурмовых операций" на Купянском и Волчанском направлениях, рассказывают аналитики.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство укреплений на границе Украины.
"Утверждение России о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдно и направлено только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах", - подчеркивают в Институте.
Эксперты считают, что эти бессмысленные предположения о фантастическом украинском вторжении в Россию также могут быть частью плана Кремля по признанию и умиротворению радикальных сторонников войны.
Российские военные коры неоднократно обвиняли Кремль и министерство обороны России в неспособности защитить Россию, включая недавно временно оккупированные территории. Кремль, однако, вряд ли сможет повторно захватить Харьковскую область, как этого требуют националистические деятели, говорят в ISW.
Добавляется, что финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин также использует нагнетание страха по поводу фиктивной угрозы украинского вторжения для укрепления своей власти в приграничных регионах России.
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