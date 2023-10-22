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Эксклюзив

Кремль ежемесячно мобилизует на войну 20 тысяч человек. Но они без патриотизма, мотивации и качественной подготовки, – представитель ГУР Юсов

22 октября, 2023 воскресенье
12:52
Война с Россией

Нынешние темпы мобилизации россиян на войну против Украины составляют более 20 тысяч человек в месяц

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в интервью журналисту Еспресо Егору Чечеринде сегодня,  22 октября 2023 года.

"Свыше 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться разными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают", - отметил он.

По словам Юсова, в частности, российское командование широко практикует "принудительное заключение контракта" с бывшими военнослужащими.

"Когда будто бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт, и в принципе назад человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте", - пояснил Андрей Юсов.

Поэтому, как отметил представитель ГУР, "говорить о мотивации этих людей с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к  родине не приходится, особенно когда речь идет о депрессивных регионах".

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"Это банальное желание заработать. Ну, в конце концов, те же стиральные машинки и холодильники: мы все видели микроволновки, которые воруют россияне у украинцев", - добавил Юсов.

Вместе с тем, как заявил Андрей Юсов, Кремль предпочитает скрытую мобилизацию и избегает массового привлечения к боевым действиям населения европейской части РФ.

"Мобилизационные мероприятия продолжаются, они в большинстве своем носят скрытый характер. Пока не решились на очередную волну публичной мобилизации, хотя такие решения уже лежали на столе. Тем не менее, все же есть осторожность реакции и населения той территории, прежде всего, речь идет о центральных, столичных регионах. Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом "бессмысленным, беспощадным" у кремлевских карликов существует. Поэтому учитывают еще", - сказал Юсов.

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Но и в такой ситуации российская экономика все сильнее испытывает недостаток мужских рук, считает представитель Главного управления разведки МО Украины.

"Мобилизационный ресурс в РФ больше, чем в Украине, но если говорить о мотивации, о качестве, то у них есть немало проблем и он точно не безграничен. Экономика РФ уже начинает ощущать нехватку, в частности, рабочей силы: на отдельных предприятиях уже не хватает мужских рук. Эта проблема существует и будет увеличиваться", - подытожил Андрей Юсов.

Россия
російська армія
мобилизация
окупанти
ГУР
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