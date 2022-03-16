Об этом сказал глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников, выступая на внеочередном заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны, информирует Еспресо.TV .



"После провала тактики блицкрига, кремль со своими генералами перешли к тактике террора – с массовыми убийствами гражданских, разрушениями и жестокостью. Уверяю вас, эта тактика так же терпит неудачу. Вопрос только в цене, которую Украина заплатит", - заявил Резников.



Он привел ужасные цифры потерь среди гражданского населения, вызванные варварскими способами ведения войны со стороны России. "Пока подтверждено, что за три недели активной фазы войны российские оккупанты уже убили 103 украинских детей, искалечили - более 100, убиты около 3000 мирных граждан".



Но на самом деле "цель России - уничтожить свободный мир, олицетворением которого является НАТО и ЕС. Это только вопрос времени, когда Россия нанесет удар по нейтральной стране или стране НАТО в Европе".



"Кремль – это коллективный Гитлер XXI века. Это не метафора и не преувеличение", – заявил украинский министр, обращаясь к членам Евроатлантического Совета.



"Время слов, деклараций, провозглашения намерений истекло. Настало время действий. Сейчас время сильных решений, которые сформируют новый мировой порядок. Основанный на праве, гуманизме, правде и справедливости. Где террористы и тираны не смогут диктовать волю", - подытожил Алексей Резников.

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