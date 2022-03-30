Кремль допустил ряд стратегических ошибок в начале полномасштабной войны против Украины, - Романенко

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV".



Если первую операцию они проводили на не объективной оценке ситуации, то сейчас они будут разбирать собственные ошибки и готовиться ко второй волне наступления. Россияне допустили ряд стратегических ошибок. Во-первых, россияне недооценили ВСУ и переоценили свои силы. Во-вторых, они недооценили состояние украинского общества и власти. Россияне думали, что украинцы будут их радостно встречать, а власть сбежать. В-третьих, Кремль недооценил реакцию международного сообщества на их действия", – пояснил Романенко.



Он подчеркнул, что сейчас россияне разбирают свои ошибки и готовятся к следующим наступательным действиям. По словам генерал-полковника, военно-политическое руководство России теперь будет более прагматично готовиться к дальнейшим действиям.



“Сейчас их военные будут более объективно оценивать ситуацию. Сейчас идет подготовка ко второй волне наступательных действий против Украины. Они не отказались от целей, которые ставили в начале войны. Путин дал Шойгу и Герасимову последний шанс исправить ситуацию. Поэтому нас ждут тяжелые бои на юге и востоке Украины", – добавил Романенко.



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