Кремль допустил ряд стратегических ошибок в начале полномасштабной войны против Украины, - Романенко
Заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что при подготовке к полномасштабному вторжению в Украину Кремль допустил ряд стратегических ошибок
Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV".
Если первую операцию они проводили на не объективной оценке ситуации, то сейчас они будут разбирать собственные ошибки и готовиться ко второй волне наступления. Россияне допустили ряд стратегических ошибок. Во-первых, россияне недооценили ВСУ и переоценили свои силы. Во-вторых, они недооценили состояние украинского общества и власти. Россияне думали, что украинцы будут их радостно встречать, а власть сбежать. В-третьих, Кремль недооценил реакцию международного сообщества на их действия", – пояснил Романенко.
Он подчеркнул, что сейчас россияне разбирают свои ошибки и готовятся к следующим наступательным действиям. По словам генерал-полковника, военно-политическое руководство России теперь будет более прагматично готовиться к дальнейшим действиям.
“Сейчас их военные будут более объективно оценивать ситуацию. Сейчас идет подготовка ко второй волне наступательных действий против Украины. Они не отказались от целей, которые ставили в начале войны. Путин дал Шойгу и Герасимову последний шанс исправить ситуацию. Поэтому нас ждут тяжелые бои на юге и востоке Украины", – добавил Романенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.7
-
EUR
Покупка 32.34Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное