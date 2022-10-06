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Главная война с Россией Кремль через мобилизацию хочет уничтожить народы, которые могут протестовать против путинского режима – Скибицкий

Кремль через мобилизацию хочет уничтожить народы, которые могут протестовать против путинского режима – Скибицкий

6 октября, 2022 четверг
21:48
война с Россией Русские военные

Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что в РФ идет полная мобилизация молодых мужчин на Северном Кавказе, поскольку именно там есть угроза протестов

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, цитируя слова Вадима Скибицкого.

"Мы наблюдаем, например, историю Северного Кавказа. Кремль понимает, что это регион, где может быть какое-то сопротивление, или где может быть протестное движение. Поэтому там идет полная мобилизация молодых людей, которые способны противостоять, способны выступить против Кремля", - заявил Вадим Скибицкий. - У них есть списки и данные о тех людях, кто выражает протест, кто может быть опасным для путинского режима. Их просто забирают и отправляют как пушечное мясо на фронт и это теперь очень легко скрыть мобилизацией".
По данным представителя ГУР, такая же ситуация происходит в Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые в дальнейшем могут выступать против политики Кремля.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
  • 23 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ о мобилизации на войну с Украиной.
  • Петр Порошенко во время поездки в Харьковскую область заявил, что мобилизация в России в конце концов приведет к краху путинского режима.
  • Главред Defense Express Олег Катков считает, что Россия может потерять часть мобилизованных на пути в Украину.

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