Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, цитируя слова Вадима Скибицкого.

"Мы наблюдаем, например, историю Северного Кавказа. Кремль понимает, что это регион, где может быть какое-то сопротивление, или где может быть протестное движение. Поэтому там идет полная мобилизация молодых людей, которые способны противостоять, способны выступить против Кремля", - заявил Вадим Скибицкий. - У них есть списки и данные о тех людях, кто выражает протест, кто может быть опасным для путинского режима. Их просто забирают и отправляют как пушечное мясо на фронт и это теперь очень легко скрыть мобилизацией".

По данным представителя ГУР, такая же ситуация происходит в Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые в дальнейшем могут выступать против политики Кремля.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

23 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ о мобилизации на войну с Украиной.

Петр Порошенко во время поездки в Харьковскую область заявил, что мобилизация в России в конце концов приведет к краху путинского режима.

Главред Defense Express Олег Катков считает, что Россия может потерять часть мобилизованных на пути в Украину.