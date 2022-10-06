Кремль через мобилизацию хочет уничтожить народы, которые могут протестовать против путинского режима – Скибицкий
Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что в РФ идет полная мобилизация молодых мужчин на Северном Кавказе, поскольку именно там есть угроза протестов
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, цитируя слова Вадима Скибицкого.
"Мы наблюдаем, например, историю Северного Кавказа. Кремль понимает, что это регион, где может быть какое-то сопротивление, или где может быть протестное движение. Поэтому там идет полная мобилизация молодых людей, которые способны противостоять, способны выступить против Кремля", - заявил Вадим Скибицкий. - У них есть списки и данные о тех людях, кто выражает протест, кто может быть опасным для путинского режима. Их просто забирают и отправляют как пушечное мясо на фронт и это теперь очень легко скрыть мобилизацией".
По данным представителя ГУР, такая же ситуация происходит в Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые в дальнейшем могут выступать против политики Кремля.
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