Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью канцлера Германии телеканала ZDF.

"Санкции, которые были введены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной", - заявил Шольц.

По его словам, приемлемость условий соглашения может определить только украинская сторона, "это не может и не будет диктовать никто в Европе".

Канцлер также добавил, что в разговорах с президентом Путиным неоднократно говорил о недопустимости "продиктованного мира". Кроме того, Шольц заявил, что "Германия не смирится с аннексией Крыма", поскольку "это было бы нарушением международного права".

Макрон пообещал, что от Украины не потребуют уступок, Шольц потребовал , чтобы Россия отвела войска и согласилась на переговоры

Напомним, в Киеве прошла встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

Утром 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом. Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.