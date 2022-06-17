Кремль будет под санкциями, пока не достигнет справедливого соглашения с Киевом, - Шольц
После визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктовать условия любых соглашений может только Украина
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью канцлера Германии телеканала ZDF.
"Санкции, которые были введены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной", - заявил Шольц.
По его словам, приемлемость условий соглашения может определить только украинская сторона, "это не может и не будет диктовать никто в Европе".
Канцлер также добавил, что в разговорах с президентом Путиным неоднократно говорил о недопустимости "продиктованного мира". Кроме того, Шольц заявил, что "Германия не смирится с аннексией Крыма", поскольку "это было бы нарушением международного права".
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- Напомним, в Киеве прошла встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.
- Утром 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом. Позже к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.
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