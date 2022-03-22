Об этом сообщает "Медуза", - информирует Еспресо.TV .

В Кремле считают "абсолютно неоспоримым фактом", что подавляющее большинство россиян поддерживают войну Владимира Путина против Украины, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Подавляющее большинство граждан, более 75% поддерживающих операцию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неоспоримый факт.

Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, причины этой операции, и мы надеемся, что те, кто не согласен, они поймут, что происходит", - заявил Песков.



На вопрос, принимают ли в Кремле мнение остальных десятков миллионов россиян, выступающих против войны, спикер Путина ответил: "Мнение слышат. Но все-таки меньшинство является меньшинством".

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