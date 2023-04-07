Кремль больше всего боится быть изолированным, - дипломат Омелян

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Я говорил и в 2014 году, и не устал повторять сейчас, что Кремль должен быть уничтожен. Покой наступит, когда произойдет распад российского государства. Что касается заявлений Лаврова, то они объясняются очень просто, - это фантомные боли Кремля. Москва больше всего очень боится оказаться в изоляции. Когда рассказывают, что Россия занимается импортозамещением и готова быть изолированной от всего мира - это ложь. Больше всего боится Кремль - быть изолированным", - подчеркнул экс-министр.

Владимир Омелян объяснил, что именно поэтому Кремль очень осторожно наблюдает за происходящим с Китаем. Москва понимает, что Пекин недоволен нынешней историей, что "молниеносная" война превратилась в затяжную.

"Путин сказал, что готов к войне на годы, а это вообще не устраивает Пекин. Да и весь мир уже измучился от этой авантюры, надеюсь, последней авантюры Кремля. Поэтому мы видим ситуацию, что диалог с Китаем продолжается. Трудная роль переговорщика снова выпала Макрону, который настойчиво пытался искать какой-то контакт с Путиным, и сейчас Запад пытается выстроить ту же конструкцию в надежде на то, что Си придет в себя и будет думать о будущем, я скептически отношусь, что это сработает, но надо попробовать. Запад пытается объяснить Пекину, что экономическое сотрудничество гораздо выгоднее, чем попытка захватить Тайвань или объявить войну Западу", - сказал Омелян.