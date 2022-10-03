Кремль боится слова "война" как черт ладана, - российский адвокат Полозов

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Мы уже слышали, что в Москве хотят изменить название специальной операции на контртеррористическую операцию, а слово "война" Кремль боится как черт ладана. Ведь сути вещей это совершенно не меняет, тем более что в сознании россиян происходящее является войной ", – отметил адвокат.



Николай Полозов подчеркнул, что даже прокремлевские военкоры часто называют все эти события войной, хотя еще несколько месяцев назад за публичное озвучивание этого слова людей сажали за решетку.

3 октября Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 60 430 военных , 265 самолетов и 228 вертолетов.

Также британская разведка отметила, что российский диктатор Владимир Путин признал проблемы, возникшие в первую неделю объявленной им в РФ мобилизации.

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