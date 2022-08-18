Военный поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Российское руководство боится слабости. Власти РФ боятся показать своему же народу, что эта война - игра на двоих, что бомбы могут падать не только на головы жителей Харькова, Киева или Днепра. Ракеты могут падать и на головы россиян. Кремль стремится избежать этого за любой ценой. А это значит, что хлопок в Крыму очень полезен", - отметил Трегубов.

Офицер ВСУ добавил, что мы ошибались, что ответ РФ на удары по ее территории или оккупированным землям будет жестким.

"В оккупированном Крыму что-то постоянно взрывается, а российская пропагандистская машина реагирует так, будто ничего не происходит. Это подтверждение того, что мы ошибочно полагали, что атака на территорию, которую Россия считает своей, будет иметь чуть ли не ядерные последствия. Вместо этого российская пропаганда убеждает свое общество, что ничего не произошло", - заметил Виктор Трегубов.

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района, на полуострове начали эвакуацию местных жителей.

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.

Вечером 16 августа появились первые фото, подтверждающие, что детонация и пожар почти закончились и видны значительные разрушения.

Боеприпасы перестали детонировать только утром 17 августа.

17 августа Главное управление разведки МО Украины сообщило, что после взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуируют авиатехнику вглубь полуострова и в РФ.

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