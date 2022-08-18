English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Кремль боится признать, что ракеты могут падать на головы россиян, а не только украинцев, – капитан ВСУ Трегубов
Эксклюзив

Кремль боится признать, что ракеты могут падать на головы россиян, а не только украинцев, – капитан ВСУ Трегубов

18 августа, 2022 четверг
16:57
война с Россией Трегубов

Боец Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов считает, что Кремль боится признать, что ракеты и бомбы могут падать на головы россиян, а не только украинцев

Военный поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Российское руководство боится слабости. Власти РФ боятся показать своему же народу, что эта война - игра на двоих, что бомбы могут падать не только на головы жителей Харькова, Киева или Днепра. Ракеты могут падать и на головы россиян. Кремль стремится избежать этого за любой ценой. А это значит, что хлопок в Крыму очень полезен", - отметил Трегубов.

Офицер ВСУ добавил, что мы ошибались, что ответ РФ на удары по ее территории или оккупированным землям будет жестким.

"В оккупированном Крыму что-то постоянно взрывается, а российская пропагандистская машина реагирует так, будто ничего не происходит. Это подтверждение того, что мы ошибочно полагали, что атака на территорию, которую Россия считает своей, будет иметь чуть ли не ядерные последствия. Вместо этого российская пропаганда убеждает свое общество, что ничего не произошло", - заметил Виктор Трегубов.

  • 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района, на полуострове начали эвакуацию местных жителей.
  • В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны России подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.
  • Вечером 16 августа появились первые фото, подтверждающие, что детонация и пожар почти закончились и видны значительные разрушения.
  • Боеприпасы перестали детонировать только утром 17 августа.
  • 17 августа Главное управление разведки МО Украины сообщило, что после взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуируют авиатехнику вглубь полуострова и в РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
Читайте также:
Володимир Соловйов
17 августа, 2022 среда
"Нам их на хрен не жалко": в случае закрытия Европы для россиян кремлевские пропагандисты "анонсируют" войну с НАТО и ядерные удары
Микола Княжицький
Автор
17 августа, 2022 среда
О чем молчал Зеленский
Путін, морські десантники
16 августа, 2022 вторник
"Согласно уставу ООН": Путин нашел новое оправдание войны против Украины
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.31
    Покупка 39.31
    Продажа 40.09
  • EUR
    Покупка 39.75
    Продажа 40.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
18 августа
17:46
Обновлено
Во Львове стартовала трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша
17:28
На Херсонщине оккупанты похитили местного жителя и председателя громады
17:23
Остановка работы ЗАЭС оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы, - Энергоатом
17:08
МИД РФ
В МИД РФ заявили, что столкновение с Западом "вполне реально", но оно не в интересах России
16:47
Освобождение из плена украинских военных, ядерный шантаж РФ и зерновая инициатива: Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове
16:38
АЗС
Суд арестовал объекты и акции одной из крупнейших сетей АЗС, связанных с РФ
16:34
Эксклюзив
На Донетчине враг круглосуточно обстреливает наши позиции. Мы не из стали, ждем ротации еще с Рубежного, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Рубан
16:20
Эксклюзив
Мероприятие меняет мышление "Украина не должна проиграть" на "Украина должна победить", - эксперт-международник Краев
16:18
Западные адвокаты могут конфисковать до $1 трлн у подсанкционных россиян и компаний из РФ, - Bloomberg
16:05
Псевдоминистра образования Мариуполя и четырех директоров школ подозревают в госизмене
15:50
"Борьба с коррупцией облегчает путь в ЕС": глава представительства ЕС в Украине Маасикас встретился с новоназначенным главой САП
15:48
В России начали вербовать "добровольцев" на войну в Украине в СИЗО
15:45
Обновлено
Фонд Притулы купил доступ к спутнику для Украины за 600 млн грн, собранных на "байрактары"
15:16
Владимир Арьев зарегистрировал петицию к мировому сообществу о спасении пленных защитников Мариуполя и усилении давления на Россию из-за преступления в Оленовке
15:10
Эксклюзив
Противник покидает населенные пункты Херсонщины, - военнослужащий ВСУ Ганул
15:05
Эксклюзив
Игорь Лапин
Никто в Украине не простит Зеленскому замораживания войны, - офицер ВСУ Лапин
15:02
В Национальном музее Шевченко откроют выставку "І на оновленій Землі..."
14:55
В минувшие сутки ВМС уничтожили самоходную артустановку россиян 2С7 "Пион"
14:55
"Случайно пропадают оккупанты": Гайдай рассказал о движении сопротивления на Луганщине
14:51
Эксклюзив
Мы должны лишить Россию наступательной способности, очистить землю от оккупантов и освободить Крым, - генерал ВСУ Кривонос
14:38
"Чем более сокрушительный вред мы нанесем российским войскам, тем безопаснее будет этот мир": Порошенко на MSNBC
14:21
Обновлено
В Николаеве гремели взрывы. Сообщают о двух раненых и одном погибшем, - мэр
14:18
Эксклюзив
Сергей Згурец
В Херсонской области командование РФ на ночлег ездит в Крым из-за боязни за свою безопасность, - Згурец
14:16
На официальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге обсудят вопросы виз для россиян
14:13
На фронт отправили первый вертолет, приобретенный за средства UNITED24
14:01
Из-за наводнения в Новой Зеландии отменили авиарейсы, закрыли предприятия и школы, сотни жителей эвакуируют
13:51
Эксклюзив
За полгода враги почувствовали, что их бронетранспортеры недостаточно защищены для прорыва нашей обороны, - подполковник в отставке Саламаха
13:49
Эксклюзив
Предупреждение о войне. Была ли возможна эвакуация?
13:47
Владислава Есипенко
Во временно оккупированном Крыму "апелляционный суд" смягчил приговор журналисту Есипенко, - супруга
13:39
В июле страны ЕС впервые не предложили Украине новую военную помощь, – Politico
13:35
"Провел" 128 единиц техники захватчиков с Сумщины до Киевщины. Агенту РФ сообщили о подозрении
13:28
На Полтавщине 18 августа проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
13:16
МОН предложило четыре формы образовательного процесса во время войны
13:14
В Сумской области россияне утром обстреляли из артиллерии дома и школу
12:53
Эксклюзив
США будут оказывать военную помощь Украине в разрезе не обороны, а контратаки, - дипломат Щерба
12:49
Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозах, дождях и жаре 19 августа
12:30
Нацгвардейцы уничтожили два российских танка на Донецком направлении
12:26
Эксклюзив
"Предлагала экскурсии по Буче, Ирпеню и даже по оккупированному Мариуполю", – член "Гильдии гидов" Николаева требует извинений от Visit Ukraine
12:26
Обновлено
В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли 40 домов, школу и исправительную колонию, есть погибшие и раненые
12:16
Эксклюзив
санкции против РФ
Наличие виз у граждан РФ не означает разрешения на въезд в Латвию, – посол Мищенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV