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Кремль атаковали классическими дронами-камикадзе. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
3 мая, 2023 среда
21:46
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Кремль считался наиболее защищенным объектом в России с точки зрения работы ПВО и средств РЭБ. Однако, несмотря на вражескую противовоздушную оборону, массовое использование дальнобойных дронов-камикадзе достаточно эффективно

Атака беспилотников на Кремль 3 мая

В ночь 3 мая Кремль был атакован беспилотниками . Кажется, что это первая атака за последние 80 лет на Сенатский дворец, являющийся главной резиденцией президента РФ Владимира Путина. Поражение произошло дважды, с разницей в 16 минут. Совершенно очевидно, что часть желаний украинцев наконец-то сбылась. В сети уже есть несколько видео с разных ракурсов, на которых видны взрывы. На этих видео видно, что Кремль атаковали классические БПЛА самолетного типа со значительным размахом крыльев. Россияне после 10 часов молчания заявили, что это был террористический акт с украинской стороны, целью которого было покушение на Путина . Официально Украина не признает свою причастность к этой атаке. Хотя была реакция от украинских властей, где отметили, что таким образом Кремль пытается нагнетать ситуацию к 9 мая. Отдельные эксперты действительно полагают, что взрывы в Москве являются инспирированной акцией России. Поскольку сегодня Кремль считался наиболее защищенным объектом в России с точки зрения работы ПВО и средств РЭБ. Также так совпало, что в ночь на 3 мая в России были поражены и другие стратегические объекты. В частности, самый крупный в Черноморском регионе Таманский терминал нефтепродуктов и военный аэродром Сеща в Брянской области , где базируются самолеты АН-124. Хочу напомнить, что от Таманского терминала до линии фронта расстояние составляет более 280 км, а аэродром Сеща - на расстоянии 180 км. Итак, несмотря на вражескую противовоздушную оборону, массовое использование дальнобойных дронов-камикадзе достаточно эффективно.
Кремль москва

Россия недооценила военно-промышленный потенциал Украины

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что россияне недооценили потенциал Украины в проектировании и разработке современных видов вооружения. По его словам, находящийся под санкциями Иран смог создать БПЛА, которые несут немалую угрозу военным и гражданским объектам. Украина с ее научно-техническим потенциалом также может создавать современные дроны-камикадзе. Лапин убежден, что Украина имеет право производить, а тем более применять такие типы вооружения по территории РФ. Этот вопрос стал открытым тогда, когда первый российский оккупант ступил на украинскую территорию . Тем не менее, Лапин выразил сомнения по поводу украинского следа в ударе по Кремлю. Ведь целесообразности в этом мало. По его мнению, путинский режим будет искать и ищет любой повод, чтобы убедить россиян в важности их действий в Украине . Подтверждением этого мнения является то, что сегодня все российские пропагандистские паблики и сети пестрят призывами к применению тактического ядерного оружия против Украины.

Составляющая успешного контрнаступления – достаточный запас боеприпасов

Офицер ВСУ Игорь Лапин отметил, что даже локальному контрнаступлению предшествует активная артиллерийская подготовка. Россия все время истощала нас в артиллерийских снарядах за счет живой силы. Офицер подчеркнул, что для уничтожения 100 тыс. личного состава противника необходимо более 1 млн артиллерийских снарядов. Однако последние договоренности с нашими партнерами и непосредственное усиление Вооруженных Сил Украины боеприпасами начинает приносить свои плоды. Лапин подчеркнул, что пехотные бои могут продолжаться вечно, если не уничтожать именно фланговые позиции противника. Он отметил, что именно на Бахмутском направлении происходит изменение в инициативе относительно боеприпасов в пользу Украины. По его мнению, на Бахмутском направлении россияне потратили основную часть своих резервов, и последние заявления Пригожина являются подтверждением этой ситуации.

США объявят о пакете военной помощи Украине на $300 млн

Военный эксперт Defense Express по обороне и технологиям Антон Михненко объяснил, что если проследить за последними пакетами военной помощи от США, то можно увидеть четкий акцент именно на боеприпасах. В частности, США в последних военных пакетах помощи предоставляли Украине боеприпасы к разным типам вооружения - артиллерии, минометам и системам РСЗО. В США отлично понимают, что Украина готовится к контрнаступательным действиям и для этого нужен немалый запас боеприпасов. Кроме того, по словам Михненко, особенностью последнего пакета помощи будет предоставление Украине неуправляемых ракет Hydra 70 . Такие типы ракет уже прекрасно известны ВСУ. Еще в январе была информация о том, что Украине передают управляемые ракеты APKWS. Это похожая ракета, однако управляемая. Ракеты Hydra 70 также являются великолепным вооружением. Используют ее на пусковых установках из 9 и 7 зарядов с воздуха. Важно, что этот тип ракет можно использовать на расстоянии от 8 до 11 км.

Борьба с российскими дронами-камикадзе "Ланцет"

Военный эксперт Defense Express по обороне и технологиям Антон Михненко пояснил, что вопрос борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет" нужно рассматривать комплексно. Во-первых, государство должно организовать совместную работу с оборонными организациями, производящими средства противодронной борьбы. То есть организовать работу определенным образом, чтобы направлять производственные мощности для создания средств борьбы против дронов-камикадзе. Во-вторых, по словам Михненко, волонтеры, знающие о российском дроне "Ланцет", также работают над эффективными средствами противодействия этим беспилотникам. Михненко подчеркнул, что бороться против этих дронов-камикадзе можно, но до тех пор, пока он не захватил цель. После того, как он зафиксировал цель, обезвредить его очень сложно.

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