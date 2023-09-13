Кремль активно обсуждает подготовку к новой волне мобилизации резервистов, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

По данным российских источников безопасности, отдельные российские чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации в резерв и надеются провести еще одну – осенью.

Российские чиновники хотят мобилизовать от 170000 до 175000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Так они планируют учесть процессы мобилизации в резерве, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 военнослужащих на службу с использованием принудительных мер.

В отчете отмечается, что группировка РФ также предлагает усилить мобилизационные меры в запас, например, запретить определенным лицам получить отсрочку от мобилизации, что вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации президента России.

"Телеканал утверждал, что у администрации президента опасаются ответы на такие меры со стороны других российских чиновников и широкого российского общества", - говорится в сообщении.

Однако аналитики уверяют, что эти планы, предложения и разногласия не являются новыми и не свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации резерва в ближайшее время.

"Любая новая волна мобилизации резерва зависит от Путина", - добавили в ISW.