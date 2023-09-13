Кремль активно обсуждает подготовку к новой волне мобилизации резервистов, - ISW
Ближайшее окружение Кремля активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов в преддверии осеннего призыва в армию
Об этом пишет Институт изучения войны.
По данным российских источников безопасности, отдельные российские чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации в резерв и надеются провести еще одну – осенью.
Российские чиновники хотят мобилизовать от 170000 до 175000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Так они планируют учесть процессы мобилизации в резерве, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 военнослужащих на службу с использованием принудительных мер.
В отчете отмечается, что группировка РФ также предлагает усилить мобилизационные меры в запас, например, запретить определенным лицам получить отсрочку от мобилизации, что вызвало серьезные разногласия с чиновниками в администрации президента России.
"Телеканал утверждал, что у администрации президента опасаются ответы на такие меры со стороны других российских чиновников и широкого российского общества", - говорится в сообщении.
Однако аналитики уверяют, что эти планы, предложения и разногласия не являются новыми и не свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации резерва в ближайшее время.
"Любая новая волна мобилизации резерва зависит от Путина", - добавили в ISW.
- В Генштабе информируют , что из-за катастрофических потерь в армии в отдаленных регионах РФ и на временно оккупированных территориях Украины в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения. Вооруженные силы планируют призвать от 400 до 700 тысяч человек.
- В России продолжается скрытая мобилизация. В этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Однако масштабной мобилизации может не быть.
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