Креминь: украинский язык - главный фактор для объединения украинцев за пределами страны
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что украинский язык является главным фактором для объединения украинских общин за рубежом
Об этом он сказал во время встречи с руководителями ведущих вузов страны, передает Укринформ.
"Каждый гражданин Украины на международных спортивных соревнованиях, книжных выставках, музыкальных конкурсах - это не только пример высокого профессионализма, но и гордости и уважения к своему языку и государству. Вопросы применения государственного языка на публичных мероприятиях, которые проходят как в Украине, так и за ее пределами, - это один из сверхважных факторов, влияющих на создание и укрепление позитивного имиджа Украины", - заявил он.
Он отметил важность объединения мировых украинцев.
"Сейчас не менее 20 млн граждан украинского происхождения проживающих за рубежом. И сегодня нам надо говорить о важности сохранения украинского языка за рубежом, и в Америке, и в Европе, и в Австралии", - отметил Креминь.
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