Креминь: украинский язык - главный фактор для объединения украинцев за пределами страны

Об этом он сказал во время встречи с руководителями ведущих вузов страны, передает Укринформ.

"Каждый гражданин Украины на международных спортивных соревнованиях, книжных выставках, музыкальных конкурсах - это не только пример высокого профессионализма, но и гордости и уважения к своему языку и государству. Вопросы применения государственного языка на публичных мероприятиях, которые проходят как в Украине, так и за ее пределами, - это один из сверхважных факторов, влияющих на создание и укрепление позитивного имиджа Украины", - заявил он.

Он отметил важность объединения мировых украинцев.

"Сейчас не менее 20 млн граждан украинского происхождения проживающих за рубежом. И сегодня нам надо говорить о важности сохранения украинского языка за рубежом, и в Америке, и в Европе, и в Австралии", - отметил Креминь.

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